Balonmano: El Vetusta se lo cree y sube a Primera Nacional

El Vetusta, con una plantilla basada en un grupo de jugadores que llevan juntos desde infantiles, se ganó ayer un puesto en la Primera Nacional de balonmano cuando lo tenía todo en contra. No dependía de sí mismo, pero el Culleredo empezó haciéndole un favor al ganar al Lagunak por 29-25. Y cuando la decepción se palpaba en el Florida Arena al descanso del partido decisivo (7-11 para el Liberbank Sinfín) salió a relucir ese espíritu fomentado durante años y años. “Se mueven bien en la adversidad, nunca se arrugan”, explica el presidente del club, Eduardo Valdés, que no duda en seguir la misma línea la próxima temporada.

“En este equipo hay sentimiento de pertenencia porque son todos de la casa”, destaca Valdés, “Están felices por llegar a Primera con los compañeros. El cien por ciento quieren seguir con nosotros la próxima temporada, salvo por razones de estudio o trabajo. Todos los veranos nos tocan a cuatro o cinco jugadores y ninguno se marcha”. Tampoco el entrenador, Luis Castillo, que los conoce como si fueran de la familia. “Llevan conmigo desde tercero de Primaria”, precisa Castillo, orgulloso de la cantera del colegio Auseva.

Es la tercera temporada de Luis Castillo al frente del primer equipo del Vetusta, la segunda con este grupo de chavales tras cumplir de juveniles. “Y el primero casi fue perdido por la pandemia”, matiza, para dar más mérito a esta temporada: “Conseguimos que cuando llegaron a senior creyeran en este proyecto del Vetusta”.

Castillo tuvo que apelar a esa fe en el descanso del partido de ayer, con cuatro goles abajo: “Les dije que creía a muerte en ellos, que ya habíamos superado cosas iguales o peores. Nos atenazaba la presión de estar jugando en casa, así que había que dejarse el alma en el segundo tiempo”. El técnico cree que el cambio fue más por méritos propios que por deméritos del Sinfín: “Tuvimos una intensidad defensiva altísima, nuestro portero sacó varios balones complicados y empezamos a correr. Con el parcial de 3-0 nos quitamos las tenazas que nos agarrotaban y nos lo creímos”.

Al igual que su presidente, Luis Castillo no ve ningún problema en afrontar una categoría tan exigente como la Primera Nacional con el mismo bloque. Pero, a falta de refuerzos, reconoce que tendrán que mejorar en un aspecto: “Nos va a costar porque tendremos que aclimatarnos a la categoría. Nos faltan muchos kilos, una preparación física acorde a lo que nos vamos a encontrar, equipos muy hechos. A ver si conseguimos hacer una preparación física buena. Pasaremos a entrenarnos cuatro días a la semana”.

Eduardo Valdés también destacó que la victoria clave llegó ante un equipo con el mismo objetivo y que no regaló nada: “Ellos tenían cuatro jugadores habituales del primer equipo, que hoy (por ayer) jugaban la final de la Copa Asobal frente al Barcelona. Decidieron no reservarlos y jugaron contra nosotros. Así que tiene más mérito”. Valdés, que al mismo tiempo ejerce de entrenador de porteros, también estaba satisfecho del balance económico tras hacerse cargo del coste de la organización de la fase: “Acabaremos a pre, ni ganamos ni perdemos. La pena fue no haber podido meter más gente y ver lleno el Florida Arena”.

Remontada para la historia

BM. Vetusta 19; Liberbank Sinfín 15 Balonmano Vetusta: Antonio Bayod; Gonzalo Castaño (2), Ignacio Fernández, Nacho Álvarez (3), Pablo Fernández (2), Omar Alonso, Jorge López Peláez (2), Miguel Vega (6), José Ángel Puertas (2), Mateo Bárzana, Del Río, Jorge López Fernández, Pérez, Gamonal (2), Juan Argüelles y Martín García. Liberbank Sinfín: Víctor Martínez; Daniel Paar, Javier Valverde, Juan Shallcrass, Diego Mesones, Martínez Borragán, Alonso (2), De la Granja (3), Basualdo, Sanabria (3), Soto, Jacob (1), Vega, Balza, Del Barrio (1) y Castellanos (5). Marcador cada 5 minutos: 1-2, 2-3, 4-5, 5-6, 5-8, 7-11 (descanso), 10-12, 13-12, 14-12, 16-13, 18-15, 19-15 (final). Árbitros: Elizetxea López y Mendizábal Carrera. Florida Arena: 150 espectadores.

Tras un primer tiempo desdibujado, el Vetusta encontró el espíritu que define a este equipo y arrolló al Sinfín cántabro, gran favorito de la fase de ascenso, que solo consiguió anotar tres goles tras el descanso.