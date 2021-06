Los equipos asturianos de Tercera División hacen balance de la temporada: “Solo haber terminado la Liga ha sido un éxito”

Los veintiún equipos que han formado la Liga esta temporada recién concluida son, en su mayor parte, conscientes de que el sistema de competición, dividiendo la Liga en dos grupos, aun con sus defectos, era el único que daba ciertas garantías para acabar una competición marcada por la pandemia. Una de las situaciones que más ha preocupado y, en algunos casos, enfadado ha sido el tema de los aforos, que han lastrado mucho a algunos clubes en el aspecto económico. También a ese problema, con una parte del año jugando a puerta cerrada y otro con un tope de 300 personas, han sido capaces de sobrevivir. Lo han hecho, sobre todo, gracias a la fidelidad de los socios y de los patrocinadores.

Juan José Fernández, presidente de Llanes, considera que la temporada “salió bien”. “Haber terminado la Liga es un éxito. Lo de dividirla en dos grupos, con estas circunstancias, ha sido interesante; para el futuro no lo veo, pero en esta situación, sí”. En la misma línea se expresa Pepe Cueva, presidente de L’Entregu: “No quedaba otra que hacer dos grupos, sino no daba tiempo a acabar y, además, salió bien. Hubo algún club afectado, pero, dentro de lo que cabe, fue sacándose adelante”.

Para Luis María García, presidente del Caudal, en este tipo de situaciones “sobrevenidas es difícil saber cuál es la mejor opción”, pero considera que la solución ha sido “buena”. Uno de los detalles que algunos equipos han lamentado ha sido cierto desequilibrio en cuanto al nivel de cada uno de los grupos, algo difícilmente evitable. Así lo piensa el presidente del Gijón Industrial, Diego Junquera: “La Liga salió adelante, que no es poco, pero al final creo que no fue ni la más justa ni la más igualada, ya que se ha demostrado que el grupo A era bastante más duro que el B”.

Las consecuencias económicas de una temporada así han sido importantes, pero unos y otros han ido llevándolas como han podido. “Ha sido muy complicado, no solo por el tema del aforo, sino también porque cuando vas a pedir algo a un patrocinador si nadie te ve poco puedes ofrecer. En nuestro caso sí que se mantuvieron los patrocinadores y los socios”, dice el presidente del Llanes, que lamenta la falta de sensibilidad de la administración regional en el caso de los aforos: “Tuvieron muy poca sensibilidad y no buscaron soluciones. El Avilés tuvo que esperar hasta el jueves anterior a la final por el ascenso para saber si podía aumentar el aforo. Hubo momentos en que era más fácil ver a un guaje jugando al fútbol en la terraza de un bar que en un campo”.

Pepe Cueva asegura que la caída de ingresos se ha notado “mucho”. “Los clubes nos resentimos muchísimo, todo esto ha repercutido muy negativamente. Nosotros no tenemos queja con los patrocinadores, casi ninguno se dio de baja y la entrada del último partido del play-off alivió un poco la situación, aunque la restricción de 300 espectadores en partidos como el del Avilés y el Llanera nos mató”.

En el caso del Caudal, la restricción del aforo fue un contratiempo muy serio. “Estar toda la temporada sin entradas afecta al presupuesto, muchos socios ni fueron a recoger en carné; menos mal que la Federación y las administraciones, local y regional, se portaron”, señala Luis María García, quien, de todos modos, no esconde que para ellos “ha sido un año malo en todos los aspectos. La del Caudal es una afición quebradiza y con una dinámica deportiva como la de este año eso va a peor, pero no cabe desilusionarse hay que trabajar para empezar de nuevo y volver a ilusionar a la afición”.

En el caso del Gijón Industrial, Diego Junquera considera que han podido sacar adelante el año “gracias al apoyo de los socios”. “Sacaron igual los abonos, hicimos una campaña que se llamaba ‘Dueño de tu club’, y lo que queríamos hacer entender es que, pudieran entrar o no al campo, ellos son los propietarios del club”. La buena respuesta que tuvieron por parte de sus aficionados les ha permitido sobrevivir y encarar el futuro con ciertas garantías.

Junquera también quiso agradecer a sus jugadores el buen comportamiento que tuvieron para sacar adelante el año. “Hay que agradecer a la plantilla que se cuidara, solo tuvimos un positivo y fue en el trabajo. Es verdad que para eso también hay que tener suerte y la hemos tenido”, concluye el presidente del Indus.

Más nivel y más descensos

Termina una temporada difícil por la pandemia y se avecina una que será muy complicada en lo deportivo por varios factores. Uno de ellos es que descienden cuatro equipos de Segunda B, Lealtad, Covadonga, Sporting B y Vetusta, y la otra es una anunciada aunque no confirmada reducción de equipos. La intención de la Federación Española es reducir a 16 los equipos participantes para la temporada 2022-23, aunque hay quien asegura que esa reducción será a 18 equipos. De una manera o de otro, eso supondrá que la próxima temporada habrá entre cinco y siete descensos. Eso si no baja algún equipo de los asturianos de Segunda RFEF. Luis María García, presidente del Caudal, ve la botella medio llena, sobre todo en el aspecto del aumento de nivel de la categoría, con el regreso a Tercera de los filiales de Oviedo y Sporting: “Será una Liga durísima, pero también muy atractiva, vienen equipos que atraen a la gente. Si no hay competencia, la Liga pierde interés”, señala. Algo similar dice Diego Junquera, del Industrial: “Va a ser muy duro, pero va a hacer que la gente vaya al campo”.