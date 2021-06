Miguel Llorens y Alberto Plaza ganan el Nacional de medio maratón de piragüismo

El riosellano Miguel Llorens López y el cangués Alberto Plaza Sagredo, de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, añadieron a su palmarés el título de campeones de España de Medio maratón, en la modalidad de K-2, competición desarrollada en aguas del Tajo a su paso por la localidad toledana de Talavera de la Reina, a poco más de un mes del Europeo de maratón (Moscú, del 10 al 13 de julio).

“Buenas sensaciones. Era un entrenamiento más de cara al campeonato de Europa. Testear un poco la máquina. Y ver qué tal responde”, apuntó Plaza tras ese nuevo éxito con Llorens y después de ganar hace unas fechas el campeonato de España de Maratón. “Contentos, otra prueba más para seguir acoplando y haciendo kilómetros de calidad de cara al Europeo”, añadió Miguel.

De momento, salvo cambios, esa prueba en aguas castellano-manchegas bien pudiera ser la última para ese barco de equipo asturiano antes de la gran cita continental en la capital de Rusia. No obstante, cabe la posibilidad, aun sin descartar, que sean de la partida en la Gold River Race, la regata de piragüismo más larga de Europa, con un trazado de 100 kilómetros, programada para finales del presente junio.

En el Nacional de Medio maratón, en Talavera de la Reina, la medalla de plata, en senior hombres K-2, fue para Emilio Merchán Alonso y Luis Álvarez Llano (AD Zamora), siendo el metal de bronce para los parragueses Gabriel Perea Fernández y Tomás Peruyero García (Los Rápidos-Jaire Aventura, de Arriondas).

Por otra parte, en K-1, Nelson Roberto Geringer Sallate (El Sella) logró el metal de bronce; en tanto, el oro se lo llevó el madrileño Adrián Martín Torres (Escuela Piragüismo Aranjuez) y la presea de bronce el gallego Antonio Palmas Reguera (Piragüismo Vilaboa). En cuarto lugar quedó el cangués Luis Amado Pérez Blanco (Club Piraguas Sirio-La Llongar).

Igualmente, presea de bronce para las asturianas del Club Los Cuervos Laura y Natalia Cabanas Fernández. El oro lo logró el barco de la Escuela de Piragüismo Aranjuez tripulado por Aitana Gastaldo y Natalia Sánchez; en tanto, la medalla de plata fue para las navarras del Piragüismo Pamplona Jaune Aldaregia y Aida Tirado.

Otra medalla, también de bronce, se la apuntó la parraguesa Celia Remis Cueva (Real Grupo Cultura Covadonga), en mujer K-1 senior, regata en la que resultó vencedora la gallega Tania Álvarez Yates (Breogan). La medalla de plata en esa categoría le sonrió a la navarra Amaia Osaba Olaberri (Piragüismo Pamplona).

Emilio Merchán, al rescate

Emilio Merchán tuvo un gran gesto de compañerismo al socorrer al joven piragüista asturiano Gabriel Perea Fernández (Los Rápidos-Jaire Aventura, de Arriondas), que sufrió un desmayo nada más finalizar la prueba. Un gesto que no pasó desapercibido entre quienes se percataron de la rápida actuación de uno de los mejores piragüistas que ha dado este país, cuatro veces ganador del Descenso Internacional del Sella, entre otros grandes éxitos cosechados a lo largo de su trayectoria deportiva.

“Al final todos somos compañeros y en muchas ocasiones amigos después de tantas competiciones...y hay cosas que valen más que cualquier resultado”, aseveró el palista zamorano Emilio Merchán Alonso .

“Tuve un desmayo por una aprensión de una brecha que tuve durante la competición, y quería darle las gracias en especial a una persona que seguro conocéis muchos por su carrera deportiva, que es a Emilio Merchan Alonso, por sacarme del agua cuando me estaba cayendo y encima, al cogerme, se abrió una brecha en el pie también. A parte de buen piragüista, mejor persona”, explicó el parragués Perea, que fue medalla de bronce en la prueba, junto a Tomás Peruyero.

“Había piedras, cristales y rama duras cortadas que quedaban como afiladas. Y yo pise, creo, un cristal o una rama nada más bajarme de la piragua; en la orilla noté un corte en el pie. Estábamos el último porteo. Y corrí el porteo con la raja y luego nada más sentarme empezó a dolerme”, explicó a LA NUEVA ESPAÑA Gabriel Perea, sobre la incidencia de la que fue protagonista.

Los elogios hacia Merchán –que también sufrió otro corte al sacar del agua en brazos a Gabriel Perea, aunque evitó que le pusieran unos puntos de sutura en la rodilla- no se han hecho esperar. “Enhorabuena en primer lugar por el pedazo gesto humano de hoy, mostrando al súper bombero, que llevas dentro. Ole, Ole y Oleee!!! Llegar a meta después de 16Km. paleando y bajar de la piragua para socorrer a un compañero de otro equipo, llevándolo en brazos a la sombra. ¡¡Eso dice mucho de ti!! Mi ovación por todo lo alto”, eran algunas de las felicitaciones que hacían llegar estar tarde a Merchán.

Oriyés, muy cerca de dar la sorpresa en el Europeo

Por otra parte, el maliayés Juan Oriyés Mateo estuvo muy cerca de dar la gran sorpresa en la final de K-1 200 metros del campeonato de Europa de sprint, en aguas de Poznan, ya que, únicamente 0.182 milésimas le apartaron de subirse a lo más alto del podio, honor que tuvo el húngaro Sandor Totka (35.385). La medalla de plata fue para el británico Liam Heath; y el bronce para el sueco Petter Menning.

Oriyés se merecía la medalla, luchó por ella, pero hubo de conformarse con la cuarta plaza en una regata explosiva, de infarto.

Otro asturiano, Javi López (Club Piragüismo El Sella) también planteó gran batalla en la final de K-1 5.000 metros en aguas polacas, siempre fajándose entre los mejores. López, campeón de España de fondo –y con plaza asegurada para el Mundial en esa modalidad y distancia-, quedó octavo tras completar el recorrido en 21.13.253. La medalla de oro fue para el húngaro Balint Noe (20.44.405); la de plata para el bierlorruso y vigente campeón del Mundo Aleh Yurenia; y la de bronce para el portugués Fernando Pimenta, bicampeón del Mundo (2017 y 2018).

“Un poco de mala organización. No tocaron la campana para la última vuelta y dimos una más. Y contó el resultado de la anterior. Hubo una salida nula que a mí me salió muy bien y la siguiente ya no ...era nula también, pero bueno. Luché por estar cerca del primer grupo. Llegue a ola del alemán Max Hoff –sexto, finalmente-, justo a la primera ciaboga, pero ya estaba muy roto. Y a remolque en el segundo grupo”, manifestó Javi López.

En mujer K-4 500 metros, el barco español tripulado por las gijonesas Sara Ouzande y Miriam Vega, junto a Laia Pelachs y Carolina García coparon la octava posición (1.37.532) regata en las que las medallas se las repartieron húngaras, bielorrusas y danesas. Por su parte, los canoístas gallegos Alberto Pedrero y Pablo Graña, vigentes campeones del Mundo de C-2 200 metros, consiguieron la medalla de oro (36.900) en esa misma modalidad y distancia en la jornada de clausura del Europeo de sprint.

Esa medalla se convierte en la tercera lograda por el combinado de España en ese Campeonato de Europa de sprint después del oro de Joan Toni Moreno en C-1 200 metros y de la plata de Begoña Lazkano y Laia Pelachs, ésta en K-2 1.000 metros; además, en Paracanoe la delegación española ha obtenido otras dos preseas: Adrián Mosquera en VL3 e Higinio Rivero en VL2.

Además, el campeón olímpico Cristian Toro Carballo, junto al riosellano Pelayo Roza Fonticiella (Fluvial de Lugo), se impusieron en la final de consolación o final B de K-2 500 metros (1:32.237), octavo mejor tiempo entre todos los finalistas del Europeo, ya que, la medalla de oro fue para Rusia (1.30.334), la presea de plata para Ucrania (1.31.101) y el metal de bronce para Alemania (1.31.215).