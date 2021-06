Toni Malla deja el banquillo del Unión Financieria de balonmano tras el intento de ascenso a División de Honor Plata

El fin de semana ha sido muy duro para el Unión Financiera Base Oviedo. Y se ha cerrado con la salida de Toni Malla, su entrenador, a otro equipo de cara a la próxima temporada. El club carbayón se jugaba dos ascensos y ninguno de ellos se pudo consumar. En el caso del equipo masculino, que buscaba alcanzar la División de Honor Plata, la derrota del viernes por un gol (22-21) en el primer partido ante el anfitrión, el Balonmano Caserío de Ciudad Real, fue una losa demasiado pesada. El segundo día, el sábado, cayeron de nuevo por un gol (24-23), esta vez ante el Esplugues, quedándose ya sin opciones de ascenso. Ayer, en el último partido, volvieron a perder (25-30) ante el Anaitasuna. El conjunto femenino, por su parte, que también buscaba una plaza en División de Honor Plata, lo tuvo todavía más cerca. Ganó el primer día (30-39) al Fuentes Carrionas y en el segundo, que era decisivo, perdió por un gol (24-23) ante el Saeplast La Cañiza. Ayer, ya sin opciones, cayó por 21-36 frente al Puerto del Carmen.

El presidente del club, Pepe Rionda, todavía subido en el autobús de regreso a Oviedo, analizaba para LA NUEVA ESPAÑA lo que ha sido un fin de semana “fastidiado”. Eso sí, las derrotas no impiden a Rionda sentirse “orgulloso” de los dos equipos por lo que han hecho a lo largo de toda la temporada. Además, al presidente del Base Oviedo ni se le pasa por la cabeza rendirse: “El proyecto sigue en marcha, tenemos un año más firmado con Unión Financiera y estamos hablando para seguir. Vamos a seguir luchando, el año que viene hay que subir sí o sí. No vamos a renunciar a División de Plata”. El que no seguirá al frente del equipo masculino es Toni Malla. El entrenador catalán cambia de aires y dirigirá a un equipo de División de Honor Plata. Lo mismo pasa con el portero, el cubano Magnol Suárez, que tras dos temporadas en Oviedo cambiará de proyecto. “Estamos buscando entrenador y la semana que viene hablaremos con la plantilla, vamos a intentar hacerlo todo rápido, tenemos que reforzar algunas líneas, hay que analizar en qué podemos mejorar y, dentro del presupuesto, reforzarnos en lo que podamos”, explica Pepe Rionda.

El presidente del club de Oviedo cuenta también que tuvieron la intención de organizar la fase de ascenso en Oviedo, pero que se trata de una especie de puja en la que Ciudad Real, que finalmente tampoco subió, apostó más fuerte. Además, disponen de unas instalaciones de la época de Asobal que acabaron por decantar la balanza. “Es una maravilla, uno de los mejores de Europa, con un aforo para 8.500 espectadores”, dice Rionda.

Y si el Base Oviedo piensa apostar fuerte por el equipo masculino no será menos con el femenino. Si bien, en este caso la continuidad será la nota dominante, en primer lugar con el entrenador, Diego Lafuente, y después con un equipo que Rionda quiere que salga de la cantera, de equipos como el cadete que casi se meten en la fase final del campeonato de España: “Lo que han hecho es un éxito tremendo, un equipo preparado a última hora que se quedó a un gol. Esta gente hizo maravillas –una de las jugadoras, Fanny Monrós, jugó lesionada el último partido y marcó 8 goles–”. Y es que Pepe Rionda tiene muy clara la esencia de su club: “El femenino se va a hacer con la base, que es por lo que ha trabajado toda mi vida. Lo mejor que nos ha pasado es que ayer debutó en una fase de ascenso un juvenil, Jaime González, y Dani Fernández, portero sénior de primer año. Es por eso por lo que peleamos”.