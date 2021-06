Ángel Rodríguez: “Entiendo que el Langreo no podía esperar más”

En su primera experiencia como entrenador principal, Ángel Rodríguez Nebreda (León, 2 de enero de 1972) dirigió 26 partidos (24 de Liga y dos de la Copa Federación), con un balance de ocho victorias, nueve empates y nueve derrotas, que permitirán al Langreo disputar la próxima temporada en la recién creada Segunda RFEF. “Estoy encantado, ha sido un año maravilloso”, señala Rodríguez, que recuerda que “cumplimos el objetivo muy pronto, que era no bajar, y dimos un paso de gigante”.

“Hemos manejado una plantilla con un presupuesto muy ajustado, de los más bajos de la categoría”, añade el técnico, que consiguió mantener durante buena parte de la temporada al equipo en posiciones que daban opción a luchar por el ascenso a la Primera RFEF. “El club ha crecido mucho, seguro que en el futuro tendrá aspiraciones mayores y que habrá la posibilidad de traer jugadores que hasta ahora no estaban a su alcance”. Y pone el dedo en la llaga de lo ocurrido al final de esta temporada: “Si no llegan a llevarnos a dos jugadores tan importantes como Pana y Davo quizá estaríamos hablando de otra cosa”.

Ángel Rodríguez deja entrever que no habría dudado en aceptar la oferta de renovación si no fuese por un problema personal que todavía no ha podido resolver. “Entiendo que el Langreo debe de tener un entrenador, pero yo no necesito más tiempo”. Y dio las gracias al presidente y al director deportivo azulgrana: “Víctor y Dani han tenido una paciencia tremenda. Son dos grandes amigos y han hecho lo correcto”.

Por la misma razón que no ha podido contestar al Langreo, Ángel Rodríguez asegura que en estos momentos “no estoy hablando con ningún club. Sé que hay posibilidades y espero poder entrenar a un equipo que se adapte a mi forma de trabajar, a mi idea, con la intención de seguir creciendo como entrenador”. Tras una larga etapa como ayudante de Paco Herrera en varios clubes, entre ellos el Sporting, Rodríguez recalca que “mi intención es seguir como primer entrenador. Le coges el gusto a esta profesión. Sobre todo cuando, como este año, tienes una plantilla que te sigue”.

En su adiós da las gracias al Langreo y pide más apoyo institucional para el club: “Tiene muchas posibilidades de crecimiento, pero necesita ayudas externas. Esta temporada hemos jugado contra equipos gallegos, que tienen buenos ingresos por la televisión autonómica y por la Xunta. Aquí estamos limitados en ese sentido y creo que el Ayuntamiento debería apoyar porque es importante para la ciudad”.