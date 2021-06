Arturo Méndez, presidente del Oviedo Rugby: “Esperamos que el nuevo campo sea una realidad"

El presidente del Oviedo Rugby es consciente de que la solución no será cuestión de meses: “Nos conformaríamos con que se firmase un documento para que en un año y medio o dos años el campo estuviese ya en unas buenas condiciones”. Mientras tanto, Arturo Méndez es consciente que arreglarse como lo hicieron hasta ahora. “A salto de mata. Aprovechando otras instalaciones municipales y tirando del campo todo lo que sea posible. El campo tiene un sobreuso importante, ya que se utiliza para todas las categorías, y ahora con la llegada del buen tiempo y que las competiciones son mínimas, los problemas se reducen. Lo que está claro es que el campo no aguanta un uso normal, de entrenar dos días a la semana y jugar varios partidos los fines de semana”, indica.

Arturo Méndez asegura que para el Oviedo Rugby es “esencial contar con un campo de hierba artificial. De ser así, podríamos dar cabida en él a todas las categorías del club, desde los sub-8 y las escuelas, hasta el equipo sénior. No es normal lo que sucede ahora. Además, los problemas se agravaron con el tema del covid-19 al no poder utilizar los vestuarios. Los niños llenos de barro se tenían que marchar a sus casas para ducharse. Con un campo de hierba artificial los problemas se acabarían, tendríamos a todas las categorías en las instalaciones y eso sería muy importante para el club porque nos permitiría hacer familia y que los pequeños se fueran integrando y creciendo dentro de toda la estructura. Por eso, vamos a colaborar en todo lo que esté en nuestras manos para que el proyecto se pueda llevar adelante”, argumenta.

El presidente del Oviedo asegura que el club ya está inmerso en la planificación de la próxima temporada, a la espera poder saber si el club puede tener acceso a los play-off de acenso a División de Honor B. En este sentido, el club ovetense ha recurrido la decisión de la Federación Española de excluirle de esa fase de ascenso, argumentando que el Oviedo Rugby no ha disputado el mínimo de partidos necesarios en la liga regional, seis, para jugarla. Arturo Méndez señala que “no entendemos la decisión de la Federación Española. El Oviedo no jugó más partidos en la liga regional por circunstancias ajenas a nuestro club. En Asturias, las restricciones del covid-19 han dejado una competición con cuatro equipos, que se disputa a una sola vuelta para aligerar el calendario y no hemos podido empezar a jugar hasta mayo. Hemos presentado recurso ante el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación, que nos ha denegado y ahora lo hicimos ante el Comité de Apelación”.

La fase de ascenso debería haber comenzado el pasado fin de semana, pero solo los equipos del Palencia y Durango, cumplían los requisitos. El Durango renunció a participar y la Federación concedió la plaza al Palencia. Arturo Méndez asegura que “no es normal que la Federación adjudique la plaza, mientras tiene sin resolver nuestro recurso. Es una cacicada más, pero nosotros vamos a seguir peleando hasta el final por nuestros derechos”. Entre sus planes deportivos, también está “potenciar todo lo que se pueda el equipo femenino. Recientemente se ha proclamado campeón de Asturias, con la aportación de varias chicas del Couper, y queremos que siga en esa línea de crecimiento”.

Arturo Méndez destaca que el “rugby es un deporte que está muy arraigado en Oviedo. El club tiene una historia detrás de 36 años, hemos paseado el nombre de Oviedo por toda España y contamos con un importante respaldo social. Tenemos más de 250 jugadores en nuestras categorías y es una pena no disponer de unas instalaciones adecuadas para practicar nuestro deporte. Además, ese déficit es el que está mermando nuestras posibilidades de crecimiento. Por eso, esperamos que ese proyecto de remodelación del campo se haga realidad. No es solo un beneficio para el Oviedo Rugby, es para la ciudad y para Asturias”.