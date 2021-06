Joaquín vuelve al Real Avilés como delegado

La política del nuevo propietario del Avilés, Diego Baeza, de recuperar a los símbolos de la mejor etapa del club devolvió ayer al Suárez Puerta a Joaquín Alonso, “La Bala”, un extremo que encandiló a la afición del Muro de Zaro en la década de los 90. Joaquín Alonso Vázquez (Oviedo, 23-5-64) ha aceptado la oferta para convertirse a partir de la próxima temporada en el delegado del equipo, lo que le permitirá volver a estar cerca del vestuario. Ayer lo escenificó con el director general, Luis Simón, en el campo.

Después de muchos años alejados, el primer contacto de Joaquín con el Avilés llegó tras la invitación de Diego Baeza para que presenciase el partido frente al Llanes que llevó al equipo a la Segunda RFEF. A partir de ahí todo fue muy rápido: “Me llamó Luis Simón hace diez días y la semana pasada llegamos a un acuerdo. Acepté porque puedo echar una mano y voy a hacer lo que más me gusta, que es estar cerca del entrenador y los jugadores”.

Joaquín Alonso ya ejerció de delegado de equipo en la etapa de Toño Velázquez como entrenador del Oviedo, entre 2005 y 2007. En su decisión de volver al Avilés influyó los aires de cambio que desde la llegada de los nuevos gestores: “Me marché con José María Tejero de presidente y no fue de la mejor manera posible. Desde entonces, el club anduvo deambulando por Tercera, a veces con riesgo de bajar a Preferente, y la afición le acabó dando la espalda”.

“Gracias a Dios, el club cambió de dueños, y los de ahora están haciendo las cosas bien, en su primer año han logrado el ascenso”, añade el ovetense, que salió “con buenas sensaciones” de sus primeros encuentros con los dirigentes: “Tienen claro lo que están haciendo. Me parecido gente seria”. Y en ese contexto sitúa su llamada. “Soy parte de la historia del Avilés”, recalca Joaquín, que es el blanquiazul con más partidos disputados, 388 en once temporadas, en los que marcó 116 goles. No podrá aumentar esa cifra, pero espera poner su granito de arena para que el club siga progresando: “Con la reestructuración, el objetivo del Avilés tiene que ser el siguiente escalón, la Primera RFEF”.