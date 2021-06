“Tenía otras ofertas pero me convenció el proyecto”

Nayla de Andrés (Bilbao, 1997) reforzará el puesto de pivote en el Liberbank Gijón la próxima temporada aportando no solo su talento como jugadora sino la experiencia de siete temporadas en la máxima categoría a pesar de que solo cuenta con 24 años. La jugadora llega procedente del Morvedre de donde también lo harán las laterales Juliana Borges y Lorena Zarco.

–¿Cómo fueron sus inicios en el balonmano?

–Empecé en el colegio cuando tenía 8 años y jugué en el club de mi barrio que era el San Adrián, de donde pasé al Zuazo en el que estuve hasta la pasada temporada en la que fiché por el Morvedre.

–¿Desde cuándo negocia con el Liberbank Gijón?

–Contactaron conmigo hace varios meses, creo que en abril, no era la única oferta que tenía pero barajando la trayectoria del club y el proyecto deportivo me decanté por esta oferta. No fue una decisión rápida porque cuando te tienes que ir a otra ciudad y a otro equipo tienes que barajar muchas cosas y además tenía varias ofertas similares pero lo que me acabó de convencer fue el proyecto.

–¿Exactamente qué fue lo que le llevó a aceptar la oferta del Liberbank Gijón y no alguna de las otras?

–Es un proyecto ambicioso y más a largo plazo. Es un equipo que en las últimas temporadas está siempre en la parte de arriba de la clasificación, juega finales de la Copa de la Reina y a pesar de que este año ha tenido muy mala suerte con las lesiones volvió a estar arriba.

–Tanto en Zuazo como en Morvedre está más habituada a jugar por mantener la categoría.

–Sobre todo este año. Con Zuazo no teníamos tantos apuros pero si es cierto que nos costaba pasar de la mitad de la tabla hacia arriba. En ese sentido sí veo diferencias.

–¿Influyó en su decisión que también viniera a Gijón alguna compañera del Morvedre más?

–Lo cierto es que yo tomé la decisión sin saber que iría a Gijón alguna compañera más, pero cuando lo supe fue una alegría porque es un apoyo sobre todo al principio aunque conozco a alguna de las jugadoras del Liberbank.

–El final que ha tenido en el Morvedre, sobre todo con una gran fase de permanencia, ¿supone una inyección de moral?

–La fase de permanencia jugamos bastante bien y empezamos a ganar partidos pero es cierto que haber perdido dos encuentros parecía que nos quitaba la opción de mantenernos, aunque al final tuvimos suerte y lo logramos y eso fue una alegría.

–¿Cómo se definiría como jugadora?

–Creo que soy una jugadora constante y trabajadora, de equipo y me gusta ser muy intensa tanto en defensa como en ataque y también ambiciosa.

–Compartirá posición con María Palomo. ¿La conoce?

–De jugar contra ella claro que la conozco, pero siempre como rival.

–¿Qué espera de la próxima temporada?

–Para empezar que sea más o menos normal, que no haya parones. Me gustaría que fuese una temporada bonita y con retos ambiciosos, que las lesiones nos respeten y en lo deportivo quedar en la parte alta de la clasificación y volver a jugar la fase final de la Copa de la Reina, no ponernos límites.

–El formato de la competición volverá a ser el de siempre, jugando todos los equipos contra todos. ¿Prefiere esta fórmula o la de esta temporada con los equipos divididos por grupos?

–Personalmente prefiero enfrentarme a todos los demás equipos, tal vez es que esté más acostumbrada a jugar así pero deportivamente me parece más justo.