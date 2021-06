Fútbol: Samuel, entrenador del Langreo: "El compromiso y el esfuerzo, innegociables"

El nuevo entrenador del Unión Popular de Langreo, Samuel Baños, aseguró en su presentación en Ganzábal que "ésta es una zona de gente luchadora y por ahí vamos a ir. El compromiso y el esfuerzo serán innegociables".

Samuel, que llega al Langreo tras haber dirigido las dos temporadas anteriores al Sporting B, fue presentado por el director deportivo azulgrana, Dani López, que tras dar las gracias al anterior técnico, Ángel Rodríguez, recalcó que "conozco a Samuel desde hace mucho y sé lo que nos puede dar. Éste va a ser un proyecto de gente joven y él viene de hacer un buen trabajo en Mareo. Samuel es el idóneo para dar continuidad al proyecto del club".

El nuevo técnico langreano también tuvo un recuerdo para su antecesor, Ángel Rodríguez, "que hizo un trabajo espectacular". Sobre su fichaje, Samuel dijo que ·"fue fácil ponernos de acuerdo" y trazar la línea a seguir: "Apostamos por una plantilla corta. El club está creciendo año a año y tiene las ideas claras. Estamos acostumbrados a manejar a chavales de estas edades y estamos aquí para ayudar en todo lo que nos proponga el club".

Sobre su carrera como entrenador, en el Lealtad y el Sporting B, señaló que "he tenido experiencias muy enriquecedoras, he aprendido muchísimo, quizá más de las dificultades este año. Ahora se me abre una oportunidad en Langreo".

"Hay que adaptarse a la idiosincrasia del sitio donde entrenas", recalcó Samuel, que concretó: "Ésta es una zona de gente luchadora y por ahí vamos a ir. Intentaremos poner todo de nuestra parte y cuando veamos la gente con que contamos iremos adaptando nuestras ideas. Por encima de todo, el compromiso y el esfuerzo serán innegociables".

Sobre la categoría que estrenará el Langreo, la Segunda RFEF, con un grupo de 18 equipos, Samuel Baños indicó que "va a ser competitiva y novedosa. Volvemos al formato anterior, con dos vueltas, con lo que vamos a transitar por terreno más conocido".