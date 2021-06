Balonmano: Raúl Entrerríos: “Para mí era muy importante ser útil al Barcelona hasta el final”

–¿Se alegra de que el aplazamiento de los Juegos de Tokio le haya dado esta prórroga en su carrera?

–Nunca he pensado así porque el motivo de la suspensión es muy grave. Por eso no puedo decir que me haya venido bien. Es verdad que estoy viviendo una serie de experiencias que no estaban en el guión, pero ojalá que todo hubiera sido normal.

–¿Se puede decir que el cierre del domingo ha sido la guinda?

–Toda la temporada he ido cerrando competiciones, pero lo del domingo fue especial porque se ha acabado una época como jugador. Y estoy feliz por la etapa del Barcelona, por la forma en que lo hemos hecho.

–¿Lo dice por las 61 victorias en los 61 partidos de la temporada?

–Sí, ha sido impresionante, muy muy difícil de repetir. Tardaremos en ver eso, sobre todo un equipo que domina de esta manera en Europa, de principio a fin. Estamos orgullosos porque es fruto del trabajo de muchos años, de una filosofía de juego.

–Pese a su abrumador dominio en España, nunca se han dejado ir...

–Eso es algo que siempre hemos tenido claro. Para eso hemos trabajado muy duro en los entrenamientos. Esto es deporte y hay que respetar siempre al adversario. Otras temporadas no hemos podido conseguir el objetivo en Europa, pero no quiere decir que trabajásemos peor. Este año hemos ido con nueva energía para que no se nos escapara. Por eso el domingo no aflojamos en ningún momento. A este nivel no se puede dar a un equipo por muerto. Había que mantener la intensidad hasta el final para que no se escapara.

–¿Balance personal de la temporada?

–Estoy contento de haber ayudado al equipo siempre. Cuando me planteé seguir un año más, lo importante para mí era ser útil. Ya no soy un chaval de 20 años, pero estoy satisfecho de mi rendimiento.

–Se le vio emocionado en la ceremonia de entrega de medallas a sus compañeros antes de recoger la copa.

–Ha sido una temporada especial por muchos motivos y ese fue el último, un momento especial, en el que se mezclaron el orgullo y la felicidad. En la ceremonia de la Champions, el protocolo anticovid me dio la oportunidad de ir despidiéndome de los compañeros y de los demás integrantes del equipo, de los médicos, utilleros... todos. Formamos un bloque consolidado, que vivió un ciclo muy importante en el club, y esto fue un premio que nos merecíamos.

–El Barça también ha sido admirado por su estilo de juego.

–En mis once temporadas en el Barça nos hemos adaptado a los jugadores que teníamos, el grupo ha evolucionado porque necesitábamos hacer algo diferente cada vez para ganar. En los últimos años hemos hecho un balonmano más rápido, de mucho contraataque, y se han visto los resultados. Una gran defensa y correr muchísimo. Se ha visto en la trayectoria que hemos tenido en la Champions.

–¿Mérito de Xavi Pascual?

–Consiguió que fuéramos cambiando y entendiendo esta forma de jugar. Ha sido un proceso de aprendizaje para adaptarte a la dinámica del entrenador.

–¿Ha echado de menos al público?

–Es el único pero que le pongo a esta temporada, tener que jugar casi siempre a puerta cerrada. Ha sido un poco complicado, pero al mismo tiempo hay que dar por bueno haber tenido la oportunidad de competir, tras lo que sufrimos el año pasado. Y al final disfrutamos de un poco de público. He podido despedirme de conocidos en varias pistas en que había jugado como local. Han sido momentos emotivos porque he recordado mi trayectoria.

–¿Se queda con los títulos o con las experiencias?

–Me dicen que en el Barça han sido 55 títulos, pero no llevo la cuenta. Lo más importante son las vivencias en todos los grupos en que he estado, compañeros que ya son amigos para toda la vida. Me quedo con las vivencias de los lugares en los que he jugado. Por ejemplo, mi hija ha nacido en Barcelona. Deportivamente han sido años increíbles, me siento orgulloso de todas las etapas, pero en Barcelona ha sido algo extraordinario.

–Última parada, Tokio.

–Ahora tengo unos días de descanso y luego, a partir del día 22, toca hacer una buena preparación para estar entre los 14, que no será fácil porque normalmente iban 16. Espero que el seleccionador confíe en mí. Los Juegos son una competición única, en la que esté quien esté España va a salir a competir y a estar en las semifinales, en la lucha por las medallas.

–¿Le estimula ampliar el récord de partidos como internacional?

–Para mí es algo increíble, no me paré a pensarlo hasta que alguien me lo dijo. Para mí era un privilegio jugar uno, así que más de 280... Lo que más valoro es la confianza de todos los seleccionadores.

–¿Se ve en el futuro como entrenador de elite?

–Ahora mismo no lo sé. Cuando se cierre esta etapa veré donde me necesita el Barça, donde puedo aportar más cosas. Ser entrenador es una puerta que está abierta.