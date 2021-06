La pelea por el ascenso a Tercera comienza el viernes: Nalón-TSK Roces y Luarca-Langreo B

La suerte está echada y los cuatro equipos clasificados para el play-off de ascenso a Tercera RFEF –Nalón, TSK Roces, Luarca y Langreo B– comenzarán el viernes su lucha por subir de Regional Preferente. Lo harán en el Hermanos Antuña, en Mieres, y habrá tres plazas en disputa. El primer partido será el Nalón-TSK Roces, a las 18.45 horas, y el segundo el Luarca-Langreo B, a las 20.45. Los ganadores habrán logrado una plaza en Tercera y los perdedores se enfrentarán entre sí el domingo, de nuevo en el Hermanos Antuña, para determinar cuál de los dos consigue la tercera plaza que hay en juego. El perdedor de ese último partido tendrá como consuelo disputar la Copa del Rey, siempre y cuando no sea el Langreo B, puesto que esta competición no la pueden disputar equipos filiales.

El presidente del Nalón, Pablo Barranco, asegura estar “contentísimo” por haber llegado hasta este punto. “Los chavales estuvieron entrenándose antes de que comenzara la competición una vez a la semana y con muchas dificultades, ahora lo que toca es disfrutar”, dice el presidente del conjunto de Olloniego. Barranco no le pone ninguna presión a su equipo: “Nuestro objetivo era no descender y, ahora, si se nos da bien perfecto, no vamos a renunciar a nada, pero si no lo conseguimos tampoco pasa nada”.

“Nuestro objetivo era no descender, no vamos a renunciar a nada, pero si no lo conseguimos tampoco pasa nada" Pablo Barranco - Presidente del Nalón de Olloniego

José Mariano Rodríguez Espinel, presidente del TSK Roces, sí que reconoce que su equipo va “a que nos devuelvan lo que no nos dieron a temporada pasada”, cuando se quedaron sin subir tras el parón por la pandemia. En cuanto al tiempo parado dice que lo han llevado “con mucha paciencia”. “Se ha llevado porque tenemos un grupo muy bueno”.

“Se ha llevado con mucha paciencia y bien porque tenemos un grupo muy bueno”. José Mariano Rodríguez Espinel - Presidente del TSK Roces

Para Víctor Fernández-Miranda, presidente del UP Langreo, este ascenso no estaba previsto. “Cuando empezó la Liga no entraba en nuestros cálculos, pero lo fueron haciendo bien y lo vamos a intentar con mucha ilusión”. Además, esperan tener el apoyo de los suyos: “Dependerá de las restricciones, pero unas 200 personas de Langreo irán al partido”.

“Cuando empezó la Liga no entraba en nuestros cálculos, pero lo fueron haciendo bien y lo vamos a intentar con mucha ilusión" Víctor Fernández-Miranda - Presidente del UP Langreo

Alfonso Guardado, presidente del Luarca, reconoce estar “con muchas ganas”. “Es el único equipo del Occidente con opciones de ascender”, señala. Guardado explica que para equipos como el suyo “cada vez es todo más difícil” y lamenta que el play-off se juegue en Mieres: “Hay una tirada muy grande desde Luarca, podían haberlo hecho en Avilés o en Gijón”.