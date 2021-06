El Telecable renueva su apuesta por Nuria Almeida

Nuria Obeso Almeida (Gijón, 2001) seguirá defendiendo los colores del Telecable Gijón una temporada más. Así lo anunció el club ayer uniéndose de esta manera a las renovaciones ya firmadas de la capitana Sara Lolo y de la máxima goleadora del equipo y segunda de la liga Sara Roces. Nuria lucirá en la camiseta el apellido de su madre, Almeida, como ya lo hacen otras compañeras de equipo, las hermanas Sara y Elena Lolo o Marta Piquero.

Nuria se formó en la cantera del club y tras pasar por todas las categorías inferiores llegó al primer equipo en la temporada 2017-18. La joven jugadora destaca por su excelente técnica individual lo que le ha llevado a marcar goles de muy bella factura durante estas temporadas en las que Nuria suma a su palmarés tres títulos una OK Liga, una Copa de la Reina y una Copa de Europa, los tres últimos logrados por el club gijonés.

La jugadora ha ido ganando minutos lo que no es nada fácil de conseguir en una plantilla que cuenta con nada menos que cinco jugadoras: Sara Lolo, Natasha Lee, Marta Piquero, María Sanjurjo y Vanessa Daribo, que son campeonas del mundo. “Estoy muy contenta porque es el club en el que estoy desde que me inicié el hockey a los 9 años”, manifestó la jugadora tras hacerse pública su renovación. Nuria es consciente de que “es complicado tener todos los minutos que una quiere, pero aunque estés con cinco campeonas del mundo no quiere decir que no me esfuerce por conseguirlos”.

Nuria compagina el deporte con sus estudios de Educación Infantil y reconoce que “este año no fue el mejor en cuanto resultados. A pesar de no haber ganado ningún título lo importante es el camino que recorremos y aprender juntas pero está claro que nos hubiera gustado poder ganar alguno”. Especialmente, “la Copa de Europa aunque siempre vamos a por todo en todas las competiciones, estoy satisfecha con el trabajo que hemos hecho durante todo el año, habrá que ver que errores cometidos para corregirlos de cara a la próxima temporada”.

De esta manera el Telecable Gijón sigue con su proceso de asegurarse la continuidad de la mayor parte de jugadoras de la actual plantilla y entre ellas las jóvenes promesas como el propia Nuria o Sara Roces quien ya entra en los planes del seleccionador nacional tras una gran temporada.

La plantilla ya dio por finalizada la temporada aunque todavía tiene algunos compromisos publicitarios o sociales antes de desconectar del todo. Para la directiva y el cuerpo técnico el trabajo no se detiene para formar el equipo de la próxima temporada.