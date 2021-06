Un adiós a la altura de un mito: exjugadores asturianos valoran la trayectoria de Sergio Ramos en el Real Madrid

El hombre de la Décima, el defensa que, con 101 tantos, más goles ha marcado en la historia del Real Madrid, ya es pasado del club y ahora tendrá que decidir cuál es su siguiente paso. Ayer descartó al equipo del que procede, el Sevilla, y al Barcelona, el eterno rival de los blancos. “Un no rotundo como el Bernabéu de grande”, dijo ante esta última posibilidad.

El acto de despedida tuvo lugar en Valdebebas y en él tomó la palabra Florentino Pérez, que tuvo un discurso más sentido que en otras ocasiones, como si se quitara un peso de encima pero a la vez temiera arrepentirse en el futuro: “Me siento enormemente orgulloso de lo que has conquistado. Has sido una referencia para nuestros aficionados y eres una de las grandes leyendas del Madrid, has sido nuestro capitán emblemático durante años, los madridistas te llevarán siempre en su corazón y te tendrán presente en su memoria como un jugador que no se rinde nunca”. Pérez rememoró el momento más icónico de la carrera de Ramos, el gol que fue clave para que el Madrid ganase la Liga de Campeones en la final de Lisboa ante el Atlético de Madrid: “En cualquier rincón del mundo siempre serás el hombre de la Décima. Tu minuto 93 en Lisboa será un símbolo de lo que representa la historia de este club”.

Ramos, después de visionar un vídeo de homenaje que le dedicó el Madrid, no pudo contener las lágrimas en un acto en el que estuvieron su mujer, Pilar Rubio; sus cuatro hijos, Sergio Junior, Marco, Alejandro y Máximo Adriano; sus padres Paqui y José María; y su hermano René. “Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Madrid”, comenzaba diciendo entre llantos el ya exjugador blanco. “Llegué de la mano de mis padres y mis hermanos siendo un niño con 19 años y, gracias a Dios, tengo una maravillosa familia con mi mujer y mis cuatro hijos, llegué estando muy unido y me voy con esa grandeza de familia que siempre me han apoyado y han estado conmigo”, añadía.

El momento de las emociones, de los lloros, de las grandes palabras, acabó y dio paso a una rueda de prensa en la que llegaron las explicaciones, en las que Ramos ofreció su versión de una negociación que acabó en divorcio. La sensación que quedó tras las explicaciones de Ramos fue que el sevillano no supo medir bien los tiempos y que el club lo aprovechó para dar carpetazo a una etapa y comenzar la reconstrucción sin uno de sus mitos. “Me remonto a la Liga del confinamiento, a raíz de ahí se me ofreció ampliar el contrato, pero el covid lo fue aplazando y en los últimos meses se me hace una oferta de un año con bajada de salario. El dinero nunca fue un problema y el presidente lo sabía, era un tema de años, yo quería dos para tener tranquilidad y continuidad”, detalló.

Sin embargo, tras unas “últimas conversaciones”, decidió aceptar la oferta y entonces se encontró con la negativa del club. “Se me dice que ya no hay oferta, que tenía fecha de caducidad y no me había enterado. Esa es la verdad y la tengo que aceptar”, remarcó e insistió en que “nunca” se le comunicó esa caducidad. “Se me dice que ha caducado cuando todavía tengo contrato, es respetable, pero me sorprendió”, indicó.

El central acababa de abrazarse con Florentino Pérez y ayer no era un día para los reproches, por lo que, tras la explicación, quiso zanjar el asunto. “No hay ningún tipo de rencor ni de enfrentamiento. Le dije todo lo que tenía que decir. Florentino me trajo y me hizo ganar, me quiero quedar con ese cariño”, resaltó.

La salida de Ramos del Madrid se ha convertido casi en asunto nacional. El asturiano Esteban Gutiérrez, exjugador del Sporting, que jugó dos temporadas en el Madrid, asegura que en este asunto sería bueno “conocer las dos partes” y le extraña que Ramos se quisiera quedar y no actuara “como Modric o Lucas Vázquez, son contradicciones. Yo puedo ser el mejor del mundo, pero el club es lo primero”. A pesar de todo, el que fuera defensa blanco entre 1988 y 1990 considera a Ramos como “uno de los mejores centrales del mundo y de la historia”. “Va a ser difícil sustituirlo, es el defensa que más goles ha metido en la historia del Madrid”, añade

Otro exmadridista y exsportinguista, Mino, piensa que para Ramos “acabar su carrera en el Madrid hubiera sido un broche de oro. No creo que haya sido solo por dinero”. Para Mino es “una pena”. “No sé cuándo perdieron el entendimiento (Ramos y Florentino), estas negociaciones son difíciles, Ramos todavía tiene cuerda para seguir al primer nivel, hoy en día a los 35 puedes estar mejor que uno de 30 hace unos años”, dice alguien que fue central del Madrid de 1986 a1988.

El que fuera defensa en el Oviedo e internacional con España, Armando, define a Ramos como un jugador que “ha dado un rendimiento espectacular, es la referencia de los últimos años, casi dos décadas (16 años), ha sido capitán y lo ha sido todo en el Madrid”. En cuanto a su salida, asegura que “el club tiene sus criterios, el jugador otros, y cada uno defiende lo suyo”.

Otro que sabe lo que es ser alguien importante en un club es Vicente González-Villamil, presidente de la Asociación de Veteranos del Oviedo (AVRO), exjugador, excapitán y exentrenador azul. Para él, Ramos es un jugador “extraordinario”, que ha dado “un rendimiento increíble”. Pero a todo el mundo le llega su momento. “A todos nos llega la hora, nadie le ha echado, acabó su contrato. Todo se acaba en la vida”, sentencia Vicente.