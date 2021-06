Asturias busca el jaque: la selección infantil de ajedrez lucha por el podio mientras que la cadete

Las selecciones asturianas de las categorías sub-14 y sub-16 de ajedrez disputan esta semana el Campeonato de España de selecciones territoriales. Al término de las dos primeras jornadas –quedan por disputar otras dos– el equipo infantil es cuarto y el cadete, octavo.

Estas selecciones están formadas por los jugadores Nicolás Pedreira, Silvia González, Diego Vergara, Paula Martínez, Carolina Mulet, Alejandra García, Lionel Sierra, Edén Álvarez, María Joglar, Steven Badillo, Iván Patón y Eduardo Castro y pertenecen a los clubes Vetusta, Ciudad Naranco, Ensidesa, Antonio Rico y Grupo 64. Con ellos están los entrenadores Iván Andrés, Sara Olivares y Aitor Alonso.

Destaca la presencia femenina con cinco de los doce componentes, una proporción nada habitual porque como reconoce la grupista María Joglar “somos una minoría bastante reducida, pero poco a poco la cosa se va animando. Cada vez somos más chicas y sobre todo pequeñas, así que espero que cada vez haya más”. Joglar explica que “a los cinco años empecé a mover las piezas y a los seis ya competía de manera habitual”. Para ella “el ajedrez es una vía de escape, una forma de desestresar. Cuando no pude jugar en este período de cuarentena lo eché de menos”.

El periodo de confinamiento afectó al ajedrez como al resto de los deportes. “Durante el confinamiento tuvimos algunas competiciones online, pero no son lo mismo. Aunque sirvieron para pasar el tiempo. Entrenábamos también online, nos mandaban deberes para ir haciéndolos hasta que poco a poco pudimos volver a entrenar normal”, indica la joven jugadora de la selección asturiana.

Lo más duro de las restricciones ya ha pasado, así que María Joglar ya ha jugado más torneos presenciales. “El año pasado tuvimos la Copa de España por equipos que fue en Linares y este año estamos haciendo el campeonato de Asturias individual que se juega los sábados durante dos meses, aunque este fin de semana lo tuvimos que aplazar por estar aquí”. La grupista lleva varios campeonatos a sus espaldas y torneos nacionales, “aunque sin resultados notables”, reconoce para proseguir: “Lo máximo que hice fue una medalla como mejor quinto tablero en un campeonato de selecciones hace unos años”.

El benjamín del equipo es Lionel Sierra, del club Ensidesa, que tan solo tiene 11 años y ya está participando con éxito con rivales de 14 y, además, haciéndolo muy bien. “Hasta ahora no he perdido ninguna partida: he ganado una y hecho unas tablas, estoy contento”. Lionel lleva alrededor de dos años y medio jugando y para él es su primer campeonato por selecciones, aunque recuerda que “ya estuve en el de España y otros importantes”. La selección infantil atraviesa el ecuador del torneo en cuarta posición entre las 16 comunidades participantes, pero Lionel aspira “a luchar por el podio, aunque nuestro próximo rival será Andalucía, que es una selección muy fuerte”, pero se medirán a ellos “sin ningún miedo”. Iván Patón y Carolina Mulet llevan un campeonato impecable sumando dos victorias en las dos partidas que han disputado.

En la jornada de ayer el equipo infantil superó por 3-1 a Baleares, que en estos momentos es el líder de la categoría, mientras que los cadetes cayeron por el mismo resultado ante el conjunto balear.