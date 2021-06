Los incidentes en el Luis Oliver terminan en un juicio rápido

Entre los tribunales y la resolución del Comité de Competición. La justicia, ordinaria y deportiva, resuelve hoy los incidentes ocurridos el pasado domingo en el ovetense campo de Luis Oliver, escenario de una tangana en el partido de juveniles que enfrentó al Grujoan y al Juventud Estadio, en el que se resolvió el ascenso a Liga Nacional en favor de estos últimos. El entrenador del Estadio presentó una denuncia por agresiones que ha derivado en la citación para un juicio rápido en la capital.

En cuanto a las consecuencias federativas, el juez de Competición informará a lo largo del día de las sanciones impuestas a los implicados, que pueden ir de “4 a 12 partidos”, o incluso “un año sin jugar”, si se catalogan los hechos como “violencia deportiva”. “Me he levantado con algo de dolor de cabeza y la notificación de que se celebrará mañana (por hoy) un juicio rápido para resolverlo todo”, explica Pablo Fernández Tomé, entrenador del Juventud Estadio. El ovetense, que acudió a Urgencias del HUCA tras el encuentro para ser atendido y que se valoraran las lesiones producidas durante la refriega en la que terminó el encuentro ante el Grujoan, lamenta que un día después de lo sucedido no haya recibido ninguna llamada desde el club rival. “Nadie se ha preocupado por mí ni por mi estado. No sé cómo acabará todo esto, pero en el acta quedó bien reflejado lo que sucedió”, recuerda.

En la Federación Asturiana de Fútbol se evitan hacer valoraciones hasta el momento, si bien se ha recibido este nuevo episodio de violencia con suma preocupación. En la mañana de ayer se mantuvo una reunión para valorar nuevamente lo ocurrido. El colegiado del encuentro recoge en el acta que Fernández Tomé fue golpeado en varias ocasiones por al menos dos jugadores del Grujoan, si bien, en poder del juez de Competición está el vídeo filmado desde la grada, el mismo que el pasado domingo dio la vuelta a la región y en el que se refleja cómo sucedieron los hechos. No se descarta que el propio Tomé pueda ser sancionado si quedara demostrado que hubo provocación previa a la tangana. Este detalle es algo en lo que se incide desde el Grujoan como atenuante a unos hechos que asumen como “muy graves”.

“Asumimos nuestros errores, pero ni aquí somos todos unos diablos, ni él un santo”, explica Iván Bueno, coordinador del Grujoan, en referencia al entrenador del Juventud Estadio. “Todos estamos fastidiados porque en este club se educa en los valores del deporte y es la primera vez que nos vemos envueltos en algo así”, continúa. La directiva del club ovetense mantuvo en la tarde de ayer una reunión para valorar sanciones internas, sin descartar que incluso puedan expulsarse de la entidad a dos de los jugadores implicados en la refriega. “Tomaremos medidas, eso seguro”, aseveran. A la espera de la decisión, el equipo está citado en las instalaciones del club para pasado mañana, jueves.