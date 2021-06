Antonio Toral, bombero, cicloturista y escritor

El murciano Antonio Toral estudió Magisterio y Educación Física, pero decidió ser bombero y aprobó las oposiciones para trabajar en lo que le gusta. Es un apasionado del deporte, se ha volcado desde niño en el desarrollo de la faceta competitiva de modalidades deportivas como el ciclismo de carretera, bicicleta de montaña y triatlón. Enamorado de Asturias, el jueves presentará en Pola de Lena su libro “Grandes puertos de la Vuelta”.

Su primer contacto con la bicicleta le trae recuerdos muy agradables. “Como cualquier crio, con cuatro o cinco años, mi primera bici fue mi elemento de distracción y de liberación para dar paseos y poco más”, recuerda. Con algunos años más empezó a competir, primero atletismo y después ciclismo. “Estuve en Asturias compitiendo en varias pruebas a nivel nacional, en Avilés, en 1997 y 98”. Compaginó la bici de montaña con la de carretera, “hasta que llegué a la Universidad, que me centré en los estudios”, señala.

Tras finalizar la carrera y encontrar estabilidad laboral, Antonio comienza a rodar en bicicleta para conocer los puertos, de la zona en un primer momento y del resto de la península: “En Murcia tenemos las cordilleras Béticas. Por allí, por la sierra del Segura, sierras alicantinas, era por las que me movía”.

Reconoce que Asturias siempre fue una referencia por las grandes carreras como la Vuelta a España. “Pero yo tenía un absoluto desconocimiento de lo que realmente hay aquí. Los de fuera conocemos Asturias por La Vuelta, pero lo que se te queda es el final de etapa, el Angliru y Lagos de Covadonga, principalmente”, detalla.

Su primer viaje a Asturias fue en 2016: “Vine buscando Los Lagos y el Angliru con el Cordal. No buscaba más porque tampoco imaginaba que había tanto aquí”. Antes, Toral había pasado mucho tiempo en Pirineos para escribir su primer libro, que se publicó en 2017. A Asturias regresó en 2018. “Fue cuando recibo el impacto de lo que es realmente Asturias. El Gamoniteiru fue un descubrimiento alucinante, me impactó porque me di cuenta de que el potencial en Asturias era muy superior en algunos casos a lo que había encontrado en Pirineos. No imaginaba encontrar aquí puertos tan largos, tan duros y con esos paisajes”.

Así decide publicar el libro, presentado esta semana, “Los grandes puertos de la Vuelta”, en el que incluye cuatro asturianos. “El Angliru, La Cubilla, El Gamoniteiru y Los Lagos son los puertos más ilustres y tienen un papel destacado en el libro”. Con base de operaciones en Pola de Lena está recorriendo estos días la mayoría de los puertos. “Lena es el concejo que más posibilidades ofrece porque tiene también la ventaja geográfica de ubicarte en el centro de Asturias y muy bien comunicado”, dice.

El murciano piensa en un libro dedicado a los puertos asturianos: “En primer lugar porque esta tierra me ha conquistado. Y luego porque da de sí, que eso es lo más importante. Y porque veo es que fuera de aquí no se conoce, a pesar de lo que se invierte en dinamizar turísticamente”.