Astu apunta alto en el Avilés: “No estoy aquí para decir que el objetivo es la permanencia”, diceel nuevo director deportivo

“Tardaron menos de un día en convencerme”. Así explica Jorge González Rojo, “Astu”, las conversaciones con el presidente, Diego Baeza, y el director general, Luis Simón, que ayer le llevaron a ser presentado como nuevo director deportivo del Avilés. Tras sus experiencias como entrenador en el Unionistas y Adarve, y como director deportivo en el Guijuelo, Astu (Gijón, 29-4-88) vuelve a su tierra para involucrarse en un proyecto que le ilusiona. “Para mí es un lujo estar aquí”.

Astu empezó dando las gracias a Baeza y Simón “por la confianza que han tenido en mí. Me siento un privilegiado por llegar a este club histórico. No sabemos si las cosas van a salir bien o mal, pero vamos a trabajar lo que haga falta. Sobre todo por toda la gente que está detrás y por la que se va a sumar. Por esta ciudad, en la que llevo pocas horas y ya me está sorprendiendo. No puedo estar más contento y más ilusionado. Estamos sentando las bases para ilusionar a la afición, con los futbolistas renovados y con los nuevos”.

Asegura que lleva días trabajando, junto a Luis Simón y el entrenador, Chiqui de Paz, “para que salga un equipo bonito, que nos guste a todos. Tenemos muchos ofrecimientos porque el proyecto del Avilés atrae. Llevo muchos años fuera de Asturias y todo el mundo me da la enhorabuena. Yo lo sé porque llevo aquí cuatro días, pero los que están fuera lo oyen. Para mí es más fácil traer un jugador viendo cómo está el césped y lo que quiere hacer el club con las instalaciones. Tenemos que hacer un Avilés competitivo”.

Astu no tiene ninguna duda de que Chiqui de Paz es el entrenador adecuado para el Avilés en este momento: “Llevamos tiempo hablando y me gusta la gente abierta, llana y positiva, como él. Vi muchos partidos del San Martín y lo que hizo Chiqui con ese equipo es histórico. Por eso tiene la oportunidad de entrenar al Avilés. Me tiene que dar unas pinceladas de lo que quiere porque yo no voy a meterme en su labor. Seguro que vamos a hacer un muy buen año”.

El nuevo director deportivo reconoce que el mercado de fichajes está muy parado porque “los jugadores esperan por clubes de Primera RFEF. La próxima semana se va a empezar a agitar y tenemos que ir con pies de plomo, con mucha calma. Vamos a intentar conseguir lo mejor del mercado asturiano, que es clave, y después salir al nacional. Llevo cuatro años viendo mucho fútbol y controlo la Segunda B porque conozco a todos los futbolistas. La clave está en la mezcla de experiencia con jugadores con hambre, que quieran crecer con nuestro proyecto”,

“No estamos aquí para decir que el objetivo es la permanencia”, recalcó Astu, que habló de “ambición” y de “estar entre los mejores”. Para lograrlo, añadió el director deportivo, será clave competir bien con los equipos gallegos, según Astu los más fuertes del grupo: “Son clubes con presupuestos muy importantes, por lo que nuestro reto será puntuar en sus campos. Los de Castilla y León los conozco muy bien, mientras que muchos de los madrileños son incógnitas porque son recién ascendidos. Lo peor son los horarios, tener que jugar a las 12”.