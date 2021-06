“El Langreo es mi casa”, dice Adrián Torre tras su renovación con el Langreo

Torre llegó al Langreo en 2014, procedente del Lenense. Desde entonces ha disputado más de 200 partidos oficiales como azulgrana. Debutó así en Segunda B, en un equipo dirigido por José Antonio Redondo. El guardameta, titular desde la sexta jornada, siguió en el club pese al descenso a Tercera y en la temporada 2017-18, con Hernán Pérez en el banquillo, ayudó al retorno del Langreo a Segunda B. En esa campaña logró, además, su primer título, el de la Copa Federación regional, al ganar al Marino en la final disputada en Siero.

En su vuelta a Segunda B alternó la titularidad con Imanol Elías, aunque acabó imponiéndose en la recta final de la Liga. Con la retirada de Nacho Calvillo, Adrián Torre asumió la capitanía del Unión en la campaña 2019-20, en la que disputó 18 de las 28 jornadas. Con la llegada del nuevo entrenador, Ángel Rodríguez, Adrián Torre volvió a erigirse como titular indiscutible, perdiéndose solo los dos últimos encuentros del curso. Actuaciones como las del último partido de la primera fase ante el Lealtad, en la que sostuvo al equipo con grandes intervenciones en la recta final, fueron fundamentales en la consecución de la permanencia.

Aunque el anuncio del club llegó ayer, Adrián Torre asegura que ya hace semanas había llegado a un acuerdo para seguir: “Dani López me dijo que contaban conmigo para la próxima temporada y a mí también me interesaba. Siempre te llega algo de otros clubes, pero llevo aquí ocho años y el Langreo ya es como mi casa”.

“Ya me considero parte del club”, afirma Adrián Torre en referencia a su progresivo ascenso en la lista de jugadores con más partidos. “Desbancar al primero es prácticamente imposible porque Terente jugó quinientos y pico, pero ahora mismo llevo 225 y puedo entrar pronto entre los ocho primeros. Si sigo aquí algún año más puedo aspirar al segundo puesto, que ahora tiene Juan Luis con 341 partidos”.

Adrián Torre ya tuvo oportunidad de hablar con el nuevo entrenador, Samuel Baños, que le mostró su confianza, pero no se confía: “Da igual que lleve ocho temporadas o que sea el capitán. El puesto hay que ganárselo día a día en el campo”. Y de los objetivos individuales, a los colectivos: “Es un año ilusionante para el Langreo. Con la reestructuración nos quitan 40 equipos que tienen presupuestos muy superiores. Se nota que el club va mejorando año a año y hay que ser ambiciosos, aspirar a algo más que la permanencia”.

La incógnita es con qué jugadores intentarán dar ese paso al frente, ya que se prevé una gran renovación de la plantilla: “El Langreo es un buen escaparate y te llevan a muchos jugadores, pero es una satisfacción ver a compañeros que ahora están jugando en Segunda”. Algo que él ya ha dejado atrás: “Quiero quedarme aquí hasta que el cuerpo aguante o hasta que me dejen. Si me lo llegan a decir cuando me trajo mi padre con cinco años, no me lo hubiese creído”.