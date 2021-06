El jinete asturiano que trabaja en la mejor cuadra del mundo

A Enrique Martín Nachón, natural de Cangas de Onís, nadie le hubiera convencido hace unos años de que iba a terminar trabajando en un lugar como la cuadra M7 Stables, situada en la localidad francesa de Lisle sur Tarn, a unos 40 minutos de distancia de Toulouse, propiedad del Emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. “Es la más importante que hay en caballos de resistencia, que son capaces de competir en carreras de hasta 160 kilómetros”, explica Martín Nachón desde su lugar de trabajo en Francia, donde lleva cuatro meses.

El jinete asturiano se ocupa de entrenar a los caballos, organizar a otros jinetes a la hora de competir y preparar los lotes de caballos que van a las carreras. Martín Nachón explica que estar donde está ahora mismo es para un jinete “como fichar por el Real Madrid” en el mundo de los caballos de resistencia. En estos momentos, relata, “hay sobre 90 caballos que están debutando en la disciplina, para poder competir tienen que tener al menos cuatro años de edad y solo pueden hacerlo en una distancia de 20 kilómetros; con cinco años, 30 kilómetros; y a los diez u once están en plenitud para la larga distancia”. Esta disciplina es especialmente seguida en Dubai y allí es donde están las competiciones más importantes, como la Copa del Presidente de Emiratos Árabes. Los mejores caballos pueden llegar a alcanzar precios desorbitados.

Martín Nachón está disfrutando enormemente de esta experiencia, a pesar de que la carga de trabajo en estos momentos, en los que la temporada está en pleno apogeo, es muy grande. “Aquí nos tratan muy bien, el jefe es un jinete de Cantabria que en octubre se va para Dubai”. Se trata de Juan Carlos Ruiz de Villa, alguien al que agradece la confianza que ha depositado en él: “Ha confiado en mí y me ha enseñado muchas cosas, aparte de que el año pasado quedó tercero en el ranking mundial de jinetes, siendo el primer español”.

A él le gustaría también en algún momento poder visitar Dubai: “Nos invitan muchas veces y en algún momento sé que iré”. Durante el verano le será imposible volver a Asturias y espera poder estar en Cangas de Onís para octubre y disfrutar de unos días en casa. “De momento no puedo ir, en estos momentos tenemos que estar al servicio de esta gente, que nos tratan muy bien, pero que, como es normal, son también bastante exigentes”, explica.

El asturiano llegó allí casi por casualidad. Un cuñado suyo está también trabajando en esta cuadra como herrador. “Lleva tres años aquí, es muy bueno”, explica Martín Nachón. Fue su cuñado el que le habló de que había una oferta de trabajo y decidió probar, a pesar de que no era un jinete profesional: “Sí que montaba a caballo, pero no a este nivel, ahora mismo hago 70 kilómetros al día a caballo”, explica. Lo que sí ha sido siempre su mundo y a veces una forma de ganarse la vida es el deporte combinado con el turismo. “Había trabajado en turismo activo, también estuve de guardia de seguridad en el Hospital de Arriondas durante el inicio de la vacunación; pero me gusta vivir experiencias, conocer sitios, estuve trabajando también en la estación de esquí de Formigal, he hecho deporte toda la vida, carreras por montaña y demás, y ahora me salió esta oportunidad y me fui para allá, fuera de la tierrina”, concluye.