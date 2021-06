Bea Álvarez, psicóloga deportiva sin dedicación plena al atletismo, logra el oro en el Nacional de 5.000 metros

Entre lesiones, pandemia y otros contratiempos, Beatriz Álvarez Díaz (Gijón, 16-12-94) llevaba casi dos años sin competir con cierta normalidad. El domingo lo hizo en Getafe para subir a lo más alto del podio de los 5.000 metros lisos del Campeonato de España al aire libre. Un oro que reluce en el cuello de una mujer que tiene que estirar las horas para hacer frente a todas sus ocupaciones. Porque Álvarez apenas le puede dedicar un par de horas al día a los entrenamientos. El resto es para ganarse la vida como psicóloga en una residencia y en un club de fútbol sala, además de iniciar a niños en el atletismo.

Tras destacar en el Universidad de Oviedo, Bea Álvarez dio el salto a Madrid, pero con el atletismo en un segundo plano. Se matriculó en un máster de psicología deportiva en la Universidad Autónoma. La residencia de estudiantes en la que vivió mientras cursaba el máster se convertiría con el tiempo en su primer centro de trabajo, a los que se ha unido un equipo de fútbol sala con niños con discapacidad intelectual y otro de fútbol de la Liga Genuine.

A todos esos condicionantes se le unieron durante el último año unos cuantos contratiempos que le hicieron pensar en un gafe, ya que antes había pasado una mononucleosis y sufrido un atropello por un coche de Policía que perseguía a un delincuente: “Después del confinamiento estuve bastante tiempo parada por una sobrecarga en el glúteo, así que tenía ganas de volver a la normalidad”. Y lo hizo a lo grande el domingo en el Campeonato de España al aire libre, colgándose su primera medalla de oro absoluta en una carrera que supo leer perfectamente.

“Había mucho viento y mucho calor, y salió una carrera muy lenta”, recuerda Bea. “Hubo varios cambios, pero no muy fuertes. Llegamos a la última vuelta siete en el mismo grupo y me quedé encerrada. No pude salir hasta los últimos cien metros, me vi con fuerzas y llevaba un cambio más. Me demostré que puedo tomar buenas decisiones”.

Espera que la victoria en Getafe sea “un chute de energía” para el futuro. El siguiente paso sería la internacionalidad y, por qué no, los Juegos Olímpicos de 2024 en París: “Dependerá de si puedo hacer bien las pretemporadas, de si tengo continuidad”. Mientras tanto, Bea Álvarez seguirá haciendo un hueco para sus dos horas de entrenamiento matinal, en la Residencia Blume, a las órdenes de sus técnicos, Martín Berlanas y Juan Manuel del Campo, que tomaron el relevo de Marcos Peón en su etapa en la Universidad.

Lo que tiene claro es que lo seguirá haciendo con licencia por la Federación Asturiana, pese que tenga desde hace años su residencia en Madrid y pertenezca al Valencia Atletismo, uno de los clubes más potentes de España: “Me gusta representar a mi comunidad y participar en carreras populares cada vez que voy a casa. Después de tantos años fuera, ya estoy acostumbrada a que me llamen la asturiana en Madrid y la madrileña en Asturias”.

