Las medallas como rutina: Carmen Sánchez logra su octava presea en jabalina en un campeonato de España

A Carmen Sánchez Parrondo (Avilés, 29-2-92) se le resiste la medalla de oro, pero está orgulloso de la de bronce que consiguió el domingo. Porque compitió en Getafe mermada por una lesión y se quedó lejos de su mejor marca en lanzamiento de jabalina. Una modalidad por la que se decantó tras tocar todos los palos a las órdenes de Pepete, el histórico entrenador de la Atlética Avilesina. Otro entrenador asturiano, Fran Ovies, la catapultó a la elite española y ahora persevera con Mecho Fernández en La Coruña.

“Es mi cuarta medalla, cuatro de plata y cuatro de bronce”, explica Carmen Sánchez, que tiene claros sus objetivos antes de cerrar su carrera deportiva: “Me quedan pocos años y espero terminar haciendo mejor marca personal y, si puede ser, ganando el campeonato de España. Es difícil, pero es mi reto para acabar mi carrera”. Una apuesta difícil de ganar teniendo en cuenta sus circunstancias.

“Me fui de Asturias con 18 años para estudiar Ciencias del Deporte y me afinqué en La Coruña, donde estoy trabajando como entrenadora personal”, explica la avilesina, a la que el trabajo le condiciona en su dedicación al atletismo: “Trabajo muchas horas al día, a jornada completa. Y es difícil de compatibilizar porque estoy siempre cansada. Entreno una hora y media al día, aunque algunos no puedo. Tengo que estar siempre pendiente del tiempo, de que no llueva, para entrenar la técnica”.

Todo es muy diferente a sus inicios en el atletismo: “Empecé a entrenar con la Atlética con 13 años porque se apuntó mi hermano a atletismo. Al principio con Pepete hacía todas las pruebas, pero me llamó la atención la jabalina porque me gustan los deportes en los que utilizas todo el cuerpo, no solo el tren inferior. También porque los lanzamientos requieren mucha coordinación”.

“Se me dio bien desde un principio y como destaqué en seguida fui a alguna concentración de la federación española”, señala Sánchez Parrondo, que habla sobre otro momento clave: “Ahí conocí a Ovies, que fue mi entrenador de jabalina en Asturias desde los 15 a los 18 años. Me enseñó a lanzar y con él conseguí ir a campeonatos del mundo”.

Sánchez Parrondo guarda muy buenos recuerdos de sus inicios con Pepete “un señor supermajo, que sabía tratar muy bien a los que empiezan e intentaba enseñar todas las pruebas. Tengo muy buen recuerdo de aquellos años, entrenando con mi hermano y otros compañeros del colegio. Fue una época feliz”.

La Atlética fue su rampa de lanzamiento: “Con 17 años fiché por el Playas de Castellón. Ahí hice varias temporadas buenas, pero luego me lesioné. Dejé el atletismo durante unos años, llegué incluso a pensar en la retirada, hasta que un colega del atletismo me habló del Unicaja Jaén, volví a entrenar y aquí estoy”.

Carmen Sánchez dice que está “muy agradecida a mi club porque es como una segunda oportunidad que se me ha dado en el mundo del atletismo. Se han portado siempre genial conmigo, tanto en los momentos buenos como en los malos. Espero terminar en este club mi carrera deportiva porque estoy muy contenta”.

Ese agradecimiento le llevó a competir en Getafe en inferioridad de condiciones: “En el campeonato de invierno hice tiros muy largos, pero me hice daño en un pie. El domingo estaba lesionada, pero no quise renunciar. Lancé seis metros por debajo de mi marca. Conseguí la medalla, pero esperaba estar más arriba en el podio”.