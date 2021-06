Hualdo, nuevo fichaje del Avilés: “Vengo a darlo todo”

Hualde llegó a la cantera de Osasuna a los 8 años y desde entonces no se ha movido del club navarro. No logró debutar con el primer equipo pese a ir convocado bajo las órdenes de Jagoba Arrasate, pero llegó a jugar en su filial y se convirtió en una pieza clave. Las dos últimas campañas las jugó en Segunda B y metió 9 tantos en 38 partidos. “A mi familia le da pena que me vaya de casa porque he pasado toda mi vida en Osasuna, pero creo que el cambio será para bien. No creo que me cueste mucho adaptarme porque estoy preparado para lo que viene”, explica Hualde. Se define el joven jugador del Avilés como un “extremo que le encanta encarar”, pero para nada egoísta. Asegura que su posición preferida es la de extremo izquierdo, aunque puede acoplarse a la mediapunta. Repite constantemente que viene al Avilés para “darlo todo” y además ya ha tenido la oportunidad de hablar con varios miembros del club. Le han explicado a grandes rasgos lo que esperan la temporada que viene. “El proyecto del Avilés es para estar arriba, pero en el fútbol si te despistas vas para abajo. Tenemos que estar concentrados desde el principio, tener intensidad e ir a por todas”, asegura el extremo, que no tiene muchas referencias de Asturias más allá de las de Aitor Lorea, exjugador del filial del Oviedo y buen amigo de Hualdo.

El nuevo jugador del Avilés apura ahora sus vacaciones antes de incorporarse a la pretemporada.

El club renueva al central Prendes

La mañana de ayer fue movida en los despachos del Avilés. Además del fichaje de Hualdo, el club anunció la renovación de uno de los pilares de la pasada temporada: el central Alejandro Prendes, de 24 años. El avilesino jugó la pasada campaña un total de 2.481 minutos. Le expulsaron contra L’Entregu y Caudal y se perdió por sanción el partido contra el San Martín de la segunda fase. Los veinte partidos de la primera fase de Liga los jugó completos. Prendes llegó al Avilés la pasada temporada tras desvincularse del Langreo. Antes había jugado en la Gimnástica de Torrelavega y en el mercado de invierno se incorporó al Barakaldo, que dirigía el hermano de Michu, Hernán Pérez. El avilesino jugó en las categorías inferiores del Sporting, llegó al Oviedo en su última temporada como juvenil y jugó dos años en el Vetusta, con el que consiguió el ascenso a Segunda B.