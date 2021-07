El Avilés pesca a la perla cadista Javi Pérez: “Es un proyecto ilusionante”

El gaditano destaca por su llegada y por la creación de juego. Una desafortunada lesión de rodilla cuando era juvenil truncó sus posibilidades de llegar al primer equipo del Cádiz. En los últimos cinco años ha jugado en el filial consiguiendo dos ascensos: uno a Tercera y otro a Segunda B, y anotando goles decisivos en la fase de ascenso al fútbol de bronce. El futbolista, que era el capitán del equipo, se define como “trabajador y ordenado” y dice con cierta gracia y un profundo acento gaditano que hará lo que le pida el entrenador: “Si hay que ir al barro se va, para eso estamos”.

La del Avilés será la primera experiencia del mediocentro lejos de Andalucía. “Tenía 3 o 4 ofertas de equipos de zonas cercanas, pero el cuerpo me pedía cambiar de aires e irme del Sur. Varios amigos me han dado buenas referencias de Asturias. Se come muy bien, aunque sé que llueve mucho. El clima no será problema para el fútbol”, bromea el jugador.

El andaluz insiste en que no tuvo que pensarse mucho la incorporación al club blanquiazul. “El Avilés me ha vendido un proyecto muy interesante y fue muy fácil convencerme para fichar. Lo intentaremos hacer lo mejor posible”.

La temporada pasada Javi anotó dos goles con el filial del Cádiz y participó en 17 partidos, seis de ellos como titular. Hace dos cursos logró tres goles y tuvo más participación: 13 encuentros de titular y 20 participaciones en total.

“El Cádiz es el club de mi corazón. Me llena de orgullo haber portado su brazalete de capitán y haber vivido momentos únicos como aquel histórico ascenso a Segunda B hace ya dos años”, dijo ayer el medio en su despedida del club amarillo.