El ciclismo como oportunidad: La MMR Bike Race, el escaparate de Asturias como un paraíso para el ciclista

Una prueba deportiva para que los participantes disfruten compitiendo y que a la vez sea un escaparate para vender Asturias como un paraíso para los aficionados al ciclismo del resto de España. Esa es la doble misión que han marcado los organizadores de la MMR Asturias Bike Race, carrera de montaña patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA que comienza hoy y que concluirá el domingo después de tres etapas en las que los participantes tendrán que cubrir 6.100 metros de desnivel. La mayor parte de los 178 kilómetros que van a recorrer serán en Oviedo, desde donde da comienzo la carrera, aunque habrá también muchos por Siero.

Conchita Méndez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, destacaba durante la presentación de la cuarta edición de esta prueba, ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, que es “un altavoz indiscutible” de lo que se hace con el deporte en la capital del Principado. “Esta carrera no se pudo organizar el año pasado por lo que todos sabemos, pero teníamos claro que no se podía caer del calendario. Vamos a invertir un millón de euros para celebrar todos los eventos que no se pudieron llevar a cabo, no vamos a escatimar”, añadía.

Ángel García, alcalde de Siero, explicaba que el suyo es un concejo en el que “gusta la bicicleta”. Y como prueba puso a Aida Nuño, que acudió al acto de presentación de la prueba y que, además de ser la mejor corredora de ciclocross que ha dado España, es también concejala de Siero. El regidor aseguraba que en Siero apuestan “por la bicicleta como medio de transporte y como escaparate de Asturias”. “En la región tenemos un enorme potencial en los aficionados al ciclismo y hay mucho que vender en ese campo”, abundó. Uno de los impulsores de esta prueba es la marca de bicicletas MMR, cuyo director gerente, Alberto San Martín, quiso agradecer a Octagon Esedos, empresa organizadora, que haya querido “traer esta prueba a Asturias”. A continuación, San Martín destacó “el importante papel que va a desempeñar la bicicleta en el mundo post pandemia”. “Han aumentado las ventas en todas las modalidades y se está convirtiendo en un medio de transporte más que nos mantiene en forma, nos ahorra dinero y tiempo de transporte”, afirmaba.

Por su parte, el presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, José Antonio Díaz, destacó la dureza de la prueba: “Es verdad que es un recorrido bonito, pero son 6.100 metros de desnivel, que es una tirada; es bonito pero duro también va a ser”. Más concreto con lo que se van a encontrar los participantes fue Luis Molina, director de operaciones de Octagon Esedos, que explicó que se van a ascender “los tres techos de Oviedo: El Escobín, La Grandota y El Naranco”. También aseguró que pruebas como esta “ponen a Asturias en el mapa de todos los aficionados” a las bicicletas de montaña. Por último, Jordi Mas, que se ha encargado de seleccionar el recorrido, adelantó que “van a ser todas las etapas de sube y baja, etapas que castigan mucho a los participantes, pero de manera equilibrada para que la gente acabe disfrutando”.