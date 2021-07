“Ganar cada día es más complicado, parece que estamos mal acostumbrados”

Elena Lolo (Gijón, 1995) seguirá una temporada más defendiendo la portería del Telecable Gijón, club en el que ingresó cuando tenía 9 años. Apenas cuatro después, en la 2008-09, ya empezó a formar parte de las convocatorias del primer equipo con el que a pesar de solo contar con 26 años lleva nada menos que 13 temporadas.

–Renueva una temporada más. Se supone que no hubo problemas para llegar a un acuerdo.

–Son muchos años en el club y aunque es un sacrificio grande estar en un club como este, lo cierto es que estoy muy contenta por seguir en el equipo. Ahora toca echarse nuevos objetivos a la espalda.

–El club ha fichado una portera Fernanda Hidalgo. La competencia será mucho mayor.

–Sin duda, siempre es difícil porque nunca te puedes dormir en los laureles, siempre hay otra compañera que también trabaja duro para jugar. Es complicado ser titular siendo dos porteras, imagínese ahora que vamos a ser tres. Será más complicado jugar, pero es algo bueno para el equipo. Si hay alguien mejor que tú va a ser el que juegue, así que tienes que ponerte las pilas. Yo lo que voy a hacer es trabajar con Fernanda y con Eva. Va a ser una temporada divertida.

–¿Se lo toma como un acicate?

–Sí, será más complicado. Seguro que tendré menos opciones que otras temporadas, pero es bueno para el equipo y eso está bien. Además, seremos tres porteras trabajando juntas... será una temporada diferente, pero creo que muy entretenida de cara al trabajo diario.

–¿La temporada que terminó les dejó un regusto agridulce?

–El problema es que estamos mal acostumbradas tanto nosotras como la gente. Nosotras sabemos lo que cuesta ganar algo, pero la gente desde fuera puede ver que ganar títulos cada año es algo normal y eso no es así. Ganar es muy complicado, es una locura y lleva un trabajo enorme detrás. Esta temporada no salieron las cosas como nos hubiera gustado, aunque trabajamos como siempre. No puedes achacar no haber ganado ningún título a nada en concreto. A veces las cosas no salen como quieres y hay que verlo como algo normal.

–Lleva ya muchos años jugando la OK Liga. ¿Ha notado un incremento de potencial en este tiempo?

–La Liga ha cambiado muchísimo. Por dar un detalle, el Palau ganó este año dos títulos y cuando este club empezó eran todas niñas de mi edad, yo no jugaba porque estaba Christina Klein y ellas eran niñas como yo. Han crecido juntas, han madurado su juego y se ha notado enormemente la mejoría. Y quien dice el Palau dice también otros equipos. Cada vez es más complicado ser campeón de algo. Lo bueno de una Liga es que cada vez sea más difícil ganar algo y por tanto hacerlo cada vez tiene más mérito.

–¿Qué espera de la próxima temporada?

–Disfrutar del trabajo de cada día con el equipo. Hay que tener objetivos como equipo, pero personalmente lo que me gustaría es disfrutar del día a día, disfrutar del camino y, claro, luchar a muerte por lograr los objetivos que te marques.