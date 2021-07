Guille Vázquez (Oviedo, 1999) ha encontrado estabilidad en el Avilés. “La verdad es que estuve rondando en varios equipos. Me fui hasta al filial de la Cultural siendo un crío”. Lo dice el ovetense, del barrio de Ventanielles, tras renovar recientemente su compromiso con el club blanquiazul. Un medio con carácter, Guille representa la juventud y la garra del club avilesino. Tiene 21 años y se define en pocas palabras. “Yo quiero tener siempre la pelota. Me gusta asociarme y soy agresivo jugando. Pero sobre todo soy compañero, me sacrifico por el de al lado siempre porque así entiendo el fútbol”, explica.

Su historia es curiosa. Empezó jugando en el Colloto y siendo benjamín llamó la atención de los ojeadores del Oviedo. En el club azul pasó por todas las categorías hasta juveniles. “Tuve algún problema con el entrenador, me quería la Cultural Leonesa y acepté”. Siendo un chaval, se fue de casa. “No es lo mismo que irte fuera de España, pero es una experiencia totalmente nueva. Estuve ocho meses y me fue bien”, recuerda.

Después, al Tuilla, en Tercera División. “Fue un año duro, porque no sabes lo que te vas a encontrar, pero solo tengo palabras de agradecimiento. Me trataron genial”.

En Avilés, donde está en la actualidad, ha encontrado su sitio. Y eso que al principio podía haber dudas por la inestabilidad pasada del club. “Es cierto que fichas con un poco de miedo. Piensas: ¿y si no me pagan? Pero ha pasado todo lo contrario. Estar en el club es un privilegio y Diego (Baeza, presidente) está pendiente de todos nosotros. La temporada pasada fue mi mejor año a nivel deportivo. En la promoción jugué contra el Llanes y junté varios partidos buenos”.

Guille opina que la temporada que viene será distinta. “Mucho más exigente, no va a ser ni de lejos lo que vivimos en Tercera. Hacer viajes, pasar fuera fines de semana… Es otro mundo. Tengo ganar de afrontarlo y de empezar”, finaliza el ovetense, asentado, insiste, en el Avilés.