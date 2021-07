“En mayo los médicos me hablaron de la conveniencia de hacer una artroscopia. Ahí ya me planteé en serio dejarlo”. La decisión final de Álvaro Cuello (Oviedo, 7-1-1989) ya es pública. El que fuera futbolista del Oviedo ha decidido colgar las botas. Lo hace lastrado por unas molestias en la rodilla izquierda, en la que sufrió la segunda rotura del ligamento cruzado -la primera fue en la derecha-, que le han impedido “estar al cien por cien y disfrutar del fútbol”. Álvaro, que combina el deporte con su profesión como profesor de Educación Física en el instituto de Llanera, cambia de rol, pero no de vestuario. El hasta ahora jugador del Caudal se convierte en el nuevo preparador físico del equipo.

“Tanto mis compañeros como yo llevamos el cambio como un proceso natural”, comenta Álvaro sobre una experiencia para la que dice lleva preparándose toda la vida. “Siempre supe que cuando acabase mi etapa como jugador quería seguir ligado al fútbol y me he preparado para ello”, explica el que fuera lateral derecho del conjunto carbayón. Prueba de ello es que, a los 25 años, ya contaba con los tres niveles de entrenador bajo el brazo y había completado en la Universidad de Salamanca la carrera de Ciencias para la Actividad Física y el Deporte. A los 32 años, el aprendizaje continúa.

“Estoy acabando un máster de Rendimiento Deportivo”, detalla mientras se empapa más libros. Acaba de presentarse a las oposiciones para obtener plaza de profesor de Secundaria en Educación Física. Hasta el momento, el fútbol lo ha combinado con sus trabajos como interino en el colegio Santo Ángel de Oviedo y en el instituto de Llanera, del que había sido alumno. “Creo que voy a tener tiempo todavía a unas vacaciones”, comenta sin descuidar el diseño de la pretemporada del Caudal, que asume como una deuda pendiente. “El Caudal apostó fuerte por mí hace dos temporadas y al poco de llegar fue cuando me rompí el cruzado en la rodilla izquierda. He intentado devolver esa confianza hasta el último momento, dar mi mejor nivel. Ahora es una nueva oportunidad de contribuir a ello”, resume como el primero de sus propósitos para el conjunto mierense. Entre sus referencias para esta nueva función están “Ricardo Gil, al que conocí como preparador físico del Oviedo y me llamó la atención que proponía cosas nuevas; también he ido cogiendo cosas de Pablo Gutiérrez (ahora con Iván Ania en el Algeciras); Álvaro Vázquez (Langreo) y José Alberto Caveda (Caudal)”.

El primer recuerdo que aparece en la memoria de Álvaro cuando valora su etapa como futbolista tiene color azul. “El día que Pacheta me dijo que me quedaba en el vestuario del primer equipo del Oviedo empecé a tomarme el fútbol de otra manera. Fue un punto de inflexión, la primera vez que empecé a sentirme futbolista”, subraya. Nunca olvidará el debut “en el partido de Copa ante el Lugo en el Anxo Carro, rival contra el que volví a jugar la misma semana en Liga, en el Tartiere. Tuve suerte porque ese año iba a ser el último en el filial y pensaba irme fuera a estudiar”.

Se lesionó Candela y aquel lateral derecho de El Requexón superó la prueba en la banda contraria, en la izquierda. Racing de Ferrol, Jaén, Lealtad, Langreo y Caudal le disfrutaron como jugador y experiencias de las que el mejor aprendizaje dice haber encontrado en Aitor Sanz, quien le mostró la capacidad de liderar grupos “de manera natural, sin imposiciones”. Eso pretende aplicar “el profe” Álvaro Cuello en el Caudal.

Fer Laserna se suma a la renovación de Sergio

El Caudal continúa con la confección de la plantilla de la próxima temporada, en la que el último en sumarse ha sido el centrocampista Fer Laserna. El canterano, de 19 años, cumplirá así su segunda campaña como futbolista del primer equipo. El curso pasado, en su debut en Tercera División, fue poco a poco ganando protagonismo hasta convertirse en un habitual en el esquema del equipo. El canterano, que disputó nueve partidos, dejó buenas sensaciones en los 352 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. La continuidad de Laserna, anunciada por el Caudal, sucede a la del guardameta Sergio. El portero, de 21 años de edad, se también se formó en la cantera del conjunto mierense, llegando al primer equipo en la temporada 2017-2018, en la que alternó su presencia también en el juvenil. El Caudal suma juventud y frescura a las órdenes de Nacho Cabo, nuevo técnico de los mierenses. Ya ha sido anunciada la renovación de uno de los jugadores importantes, como Robert Martínez, para competir en la nueva Tercera RFEF. Entre las caras nuevas, Omar Oliveros, la vuelta de Nacho Méndez y Álvaro Pozo.