“El objetivo es ayudar a darle un punto más de profesionalidad al club para dar el salto”

Guillermo Arenas (Oviedo, 1977) se ha convertido en la primera, y un tanto sorprendente, incorporación del Círculo Gijón para la próxima temporada. Bien como jugador o como entrenador, Guillermo Arenas había pasado por Avilés, Oviedo y Mieres, junto con Gijón, los principales centros del baloncesto en Asturias. Con su fichaje por el Círculo tendrá su primera su primera experiencia en el baloncesto gijonés.

–¿Cómo se gestó su fichaje por el Círculo Gijón?

–Contactó conmigo Nacho Galán. En principio me sorprendió un poco su llamada porque no sabía para qué era. Hablamos y desde el primer momento me mostró su interés para incorporarme al equipo y que les pudiera ayudar en todo lo que fuera posible. Me dijo que le parecía un desperdicio que no pudiera aportar en este proyecto en esa fórmula de tándem de entrenadores y que cada uno pudiera aportar. Es un proyecto en una ciudad como Gijón que tiene mucha tradición en el baloncesto y las veces que he ido a jugar ahí, sobre todo con el Mieres, había mucha gente en el Palacio. El ambiente me pareció espectacular.

–¿Han repartido ya el rol de cada uno a la hora de trabajar en ese anunciado tándem?

–Se habló de ese reparto y tenemos claro lo que puede aportar cada uno. Cuando me llama claro que sabe cómo juegan mis equipos. A partir de ahí yo voy a tratar de aportar todo lo que pueda para mejorar. En definitiva, el objetivo es ese, darle un punto más de profesionalidad a un club que hasta ahora le estaba costando. Seré un complemento más para tratar de dar ese salto.

–Usted jugó de base y como entrenador le da mucha importancia a ese puesto, ¿por qué?

–Es así, no sé si porque jugué en ese puesto, pero creo que es muy importante por la incidencia que tiene en el juego del equipo. El base es, en definitiva, quien tiene que dirigir dentro de la cancha. Por eso me gusta que el que ocupe ese puesto tenga mi confianza y que trate de transmitir a los demás lo que quiero del equipo.

–Su último equipo fue el Huesca en la LEB Oro. ¿Seguía también la LEB Plata?

–Seguía ciertos partidos y a ciertos jugadores de Plata, pero no en profundidad como la LEB Oro, lógicamente, por un tema de trabajo. Hay jugadores en los que te fijas y cosas que puedes tener controladas, pero otras no. Tendré que trabajar este verano sobre ello para cuando llegue la pretemporada.

–También trabajó un tiempo con el senior femenino del Mieres, aunque la suspensión de la Liga frustró ese proyecto. ¿No es así?

–Fue una cosa parecida a la de Nacho Galán. Yo me llevo muy bien con Manu Parada y colaboramos en otras cosas como, por ejemplo, mi campus, al que viene como monitor. Cuando vio que no estaba entrenando me pidió que fuese a ayudarles con el equipo senior femenino, pero con la mala suerte de que no se compitió.

–Esta será la primera vez que entrena en Gijón.

–Si, la verdad es que estuve jugando en Avilés y jugando y entrenando en Oviedo y entrenando en Mieres, pero nunca en Gijón. Será una experiencia nueva y estoy muy ilusionado con ella.