“Queremos llevar a un histórico como el Avilés al lugar que se merece”

Iago Díaz llega a Avilés con vitola de estrella, pero él se desmarca totalmente de eso. Con la humildad como carta de presentación, el extremo nacido en Barcelona pero gallego de corazón (como demuestra su acento) llega al conjunto blanquiazul con ganas de recuperar la confianza y regularidad necesaria para superar una lesión como la que sufrió en febrero de 2020, cuando en un partido ante el Real Madrid-Castilla tuvo que abandonar el campo en camilla por una rotura en el tendón rotuliano, la misma que sufrió Ronaldo Nazario. Solo con compartir unos minutos con él se puede ver las ganas que tiene de demostrar y de llevar al Real Avilés Industrial al sitio que se merece por historia.

–La pregunta que se hacen todos los aficionados del Avilés. ¿Cómo juega?

–No me gusta definirme a mí mismo. Yo lo que siempre aseguro es hambre, trabajo y darlo todo sobre el terreno de juego. Sé que es algo que siempre se le pregunta a los nuevos fichajes para poder ir conociéndolos, pero prefiero que la gente me vea y saque sus propias conclusiones.

–Para que la gente se pueda hacer una idea, ¿con qué jugador se compararía?

–No me gusta compararme con nadie, pero un jugador que me encanta ver es Ferrán Torres. Su uno contra uno, que pueda jugar por las dos bandas, su gran golpeo de balón… Es un jugador que me encanta. Tiene muchas cualidades para hacerlo muy bien y ya lleva dando un gran rendimiento muchos años, tanto en España como fuera.

–Se le considera el fichaje estrella del Avilés, ¿se ve capacitado para cumplir las expectativas?

–No creo que se me deba catalogar así. Todos los jugadores que llegamos nuevos a un equipo estamos al mismo nivel, nadie es más que nadie, y tenemos que ser humildes. Lo más importante siempre es el grupo. Por mi parte yo vengo a dar el máximo de mí, volver a sentirme futbolista tras mi dura lesión y superar el nivel que di en el Recreativo de Huelva o en el Rayo Majadahonda, donde ofrecí mi mejor versión.

–¿Está recuperado totalmente de la lesión que sufrió a principios de 2020?

–Estoy totalmente recuperado. En diciembre me dieron el alta y ya volví a reincorporarme al grupo con mis compañeros en el Rayo Majadahonda. Fue una pena que con esta temporada tan corta por la restructuración de la categoría no pudiera disputar casi partidos. Ahora lo que quiero es encontrar la regularidad y confianza necesaria como para sacar lo mejor de mí.

–¿Qué es lo que más le convenció del proyecto para firmar por el Avilés?

–Sobre todo que va a ser un proyecto muy competitivo. Creo que hablar de ascenso tan pronto, siendo nuevos en la categoría, es precipitado, pero es un proyecto destinado a hacer cosas bonitas. Astu me llamó y me explicó cómo se hacen las cosas en el Avilés y la ambición que tienen todos, además de darme la confianza que necesitaba tras una lesión de ese tipo. Además hablé con Natalio, que me explicó cómo funcionaba todo y me ayudó mucho para tomar la decisión. Hay muchas ganas y hambre de victorias, y todos queremos llevar a un histórico como es el Real Avilés al lugar al que se merece estar.

–Con el Rayo Majadahonda hubo un tramo de la temporada en el que tuvo muy mala suerte con los palos. ¿Se deben preocupar los aficionados blanquiazules?

–No me lo recuerde. Me acuerdo que en pretemporada ya le pegué una falta al larguero, y durante la temporada tuve varios palos más, sobre todo tirando faltas. Estaba gafado.

–En sus inicios como futbolista su entrenador fue Quique Setién ¿Cómo fue su experiencia con técnico de ese nivel?

–Solo tengo palabras de agradecimiento para él. Mi experiencia con él fue super bonita. Me hizo debutar con 19 años en Segunda B y después en Segunda División, y me dio la confianza que necesita un jugador joven para dar lo mejor de sí. Gracias a él puedo dedicarme a esto, por lo que todo lo que puedo decir son buenas palabras. Aún tengo relación tanto con él como con su hijo.