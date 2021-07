Revolución en la natación gijonesa: José Rivera no seguirá como director deportivo del Santa Olaya

“Me lo comunicaron esta mañana (por ayer) y ha sido una sorpresa”, reconoció el técnico gallego que aseguró que “en su momento había hablado con el presidente y me había dicho que iba a renovar, pero cambiaron las cosas”.

Rivera es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y entrenador superior de natación. Durante varios años fue director técnico de la Federación Gallega de Natación y entrenador del Centro de Tecnificación de Pontevedra, así como componente habitual del cuerpo técnico de la selección española.

Él fue el elegido para sustituir en el año 2013 al anterior responsable de la natación olayista Xavier Torrallardona, que había estado en el cargo durante catorce años.

Según José Rivera, “la directiva considera que la dirección que estaba tomando el club no era la correcta. Creen que el apostar por el rendimiento con la cabeza visible de César Castro, aunque no solo con él sino también con el resto del equipo compitiendo en Campeonatos de España absolutos y en Copas de España, era lo único que hacíamos”. Un argumento con el que el entrenador no está de acuerdo. “Sobre eso yo tengo que decir que desde que llegué aquí he contado con la cantera. De hecho, en este tiempo el crecimiento de la escuela deportiva ha sido importante tanto en número de deportistas como en los resultados. Les he dado datos y los datos son los que son, pero ellos piensan que hay que darle más impulso y hasta ahí hemos llegado”.

Por su parte, José Enrique Plaza, presidente del Santa Olaya, habla de “un fin de ciclo” y recuerda que “en el Santa Olaya los directores técnicos suelen estar asociados a la duración del mandato de un presidente”. Plaza no quiere entrar en profundizar más: “Los detalles son cosas internas de la casa, Rivera tiene un contrato firmado por la anterior directiva y ese se le respeta. La directiva que entra decide si encaja o no en su idea y evidentemente él también decide si encaja en los preceptos de la directiva”.

El club del Natahoyo abre un proceso de selección para un nuevo director deportivo que asumirá el cargo para la nueva temporada. El presidente manifiesta que “en nombre del club le agradecemos todos los servicios que ha prestado y que seguirá prestando hasta el 30 de septiembre. Y a partir de ahí empieza un nuevo ciclo”.

Rivera, por su parte, se mostró “satisfecho del trabajo realizado durante estos ocho años” en la entidad olayista. “He dado casi todo lo que tenía porque todo nunca es posible, pero sí que he tratado de que club estuviera en donde se merece, que es en los puestos altos de la natación española. Si no hemos podido llegar en algunos aspectos ha sido porque hay cosas que son difíciles de cambiar. El Santa Olaya tiene un enorme potencial y deseo que logre lo que se proponga”, abunda.

“Ahora me voy a tomar un período de reflexión, ver qué posibilidades puede haber y decidir en su momento”, señala Rivera.