El Unión Financiera que viene: Rozada, solidez y gol en el pivote

El Unión Financiera ha pescado cerca el segundo refuerzo para su nuevo intento de dar el salto de categoría. El pivote Rubén Rozada, jugador gijonés que ha defendido la camiseta del Toscaf Atlética Avilesina las dos últimas temporadas, se incorpora al proyecto azul para dar solidez a la faceta defensiva y pólvora al ataque.

“Estoy muy contento por poder formar parte del Unión Financiera. Se trata de un proyecto ilusionante, que desde un primer momento me gustó y que no me costó mucho aceptar. Estoy deseando empezar a trabajar para una gran temporada, que no tengo dudas de que será muy ilusionante para todos y en la que esperamos dar muchas alegrías a la afición de Vallobín”, expresó Rozada tras confirmarse su fichaje.

Rubén Rozada Doval (Gijón, 2002) se formó en el Codema y después fichó por el Villa de Luanco, antes de ser reclutado por Juan Muñiz para la Atlética Avilesina. La pasada campaña consiguió 72 goles en 27 partidos. También ha formado parte de varias convocatorias de las selecciones nacionales inferiores.

Se trata del segundo fichaje para el equipo que dirigirá el vallisoletano Ricardo Margareto, que sustituye en el banquillo a Toni Malla. Con anterioridad el club ovetense confirmó el regreso del lateral derecho cubano Yailán Hachevarría, después de un año en el Romo Indupime vasco, con el que se convirtió en el máximo realizador del grupo C de la Primera Nacional, anotando 209 goles. Antes de su experiencia en Oviedo, Hachevarría pasó por las ligas de Portugal (donde fue campeón de Copa), Italia y Qatar.

Además de estas dos incorporaciones, el Unión Financiera ha amarrado la continuidad de seis jugadores que formaron parte de la plantilla de la pasada temporada: Nacho Huerta, Dani Tolmos, Juan Echevarría, David Ortega, Rubén Menéndez y Nacho Zapico.

La entidad ovetense, con un patrocinador consolidado y una situación financiera envidiada por el resto de clubes de la categoría, tratará de abandonar de una vez por todas la Primera Nacional y dar el salto a la División de Honor Plata.