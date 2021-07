Cortina roza la gloria

“Si se abría una puerta como la de hoy, había que intentar aprovecharla. De todas maneras, cuando vine al Tour sabía a lo que venía, que era trabajar para nuestros líderes, y además, desde Tignes arrastro un catarro a consecuencia del frío que me viene afectando. Casi me iba quedando del pelotón cuando se hacía la primera fuga y pensaba: ‘Si voy así, no aguanto 220 km’. He conseguido darle la vuelta al cuerpo y así salieron las cosas”. El ciclista gijonés Iván García Cortina rozó el triunfo en la etapa del Tour de Francia, con un cuarto puesto, en un día en el que se coronó Cavendish, con un triunfo que supone su cuarta victoria de este año y los 34 triunfos con los que iguala a Eddy Merckx.

Iván García Cortina se queda cerca de inaugurar su palmarés en el Tour de Francia, en la etapa Nîmes-Carcasona. “Estoy deseando que se me vaya el maldito resfriado y así poder dar el 100%, y si hay una puerta abierta, lo volveremos a intentar”.

No obstante, el ciclista asturiano insistió en su afán de contribuir a que su líder, Enric Mas, haga un buen papel en la ronda gala. “He estado trabajando para Enric, protegiéndolo del viento, y sinceramente no tenía pensado entrar al sprint ni nada, pero estos días me he mantenido ahí cerca, rondando, y surgía la opción, había que empujar al máximo”, reconoció Cortina tras la etapa.

Federico Martín Bahamontes se convirtió en el primer español que triunfaba en la “Grande Boucle”. Era una época, hasta entonces, de poco esplendor en Francia, lejos aún de los triunfos que siguieron al de Bahamontes: Luis Ocaña (1973), Pedro Delgado (1988), Miguel Indurain (de 1991 a 1995), Óscar Pereiro (2006), Alberto Contador (2007 y 2009) y Carlos Sastre (2008). Y este año parece que la desdicha en el Tour sigue persiguiendo al ciclismo español como sucedió en 2019 y 2020.

“He tirado al palo”, dijo el jueves, utilizando un término futbolístico, Imanol Erviti tras ser segundo, como le ocurrió a Ion Izagirre en el estreno alpino. Ayer Iván García Cortina apretó a Cavendish. “Salió con mucha fuerza y Morkov tuvo que capturarlo”, cuenta el velocista británico en la meta de Carcasona. Es el mismo Cortina que compartió un año de equipo, en el Bahrein, con Cav, antes de fichar por el Movistar.

Y es el Cortina que en la primera victoria del ciclista del Deceuninck se paró para darle la enhorabuena y proclamarle admiración. Es también el Cortina que anda acatarrado por el frío de los Alpes, el que piensa en bajarse de la bici al inicio de la etapa. “Así no aguanto 220 kilómetros”, se dice a sí mismo y lo explica en Carcasona donde habla de que había que llamar a la puerta del Tour por si se abría y por si ganaba esa etapa esquiva para el ciclismo español.

Salta Cortina liberado del trabajo por Enric Mas. Toma unos metros de ventaja. Se ve primero, con la meta tan cerca, cuando el danés Michael Morkov lo pilla al servicio de la corona británica de Cavendish, quien a su rueda solo tiene que darse impulso. Logra la victoria para pensar que si gana la última etapa en París habrá superado a Merckx en triunfos de etapa en el Tour, en una ronda francesa que ve con preocupación una caída fea a 61 kilómetros de la meta, con varios ciclistas al precipicio, con el abandono de Simon Yates y con Rafal Majka, principal respaldo de Pogacar en la montaña, herido y tocado de verdad.