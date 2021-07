Raúl Entrerríos coordinará los equipos de cantera del Barcelona

Raúl Entrerríos está en estos momentos concentrado con la selección española preparando los Juegos Olímpicos de Tokio en los que el central gijonés se despedirá de la práctica deportiva tras dos décadas en activo. Precisamente ayer el seleccionador nacional Jordi Rivera dio la lista definitiva de los jugadores que acudirán a los Juegos y en ella figura el asturiano. A su vuelta asumirá un nuevo rol, ya que dejará la cancha para pasar al banquillo con los juveniles y al despacho para coordinar el trabajo de la cantera.

El asturiano había alcanzado un acuerdo con el anterior presidente del Fútbol Club Barcelona, José María Bartomeu, para incorporarse al cuerpo técnico de la sección de balonmano una vez pusiese fin a su trayectoria como jugador. Sin embargo, el cambio en la presidencia y las decisiones tomadas por el actual, Joan Laporta, que prescindió de prácticamente todos los responsables hasta ahora de esta sección empezando por el entrenador del primer equipo a pesar de los innumerables títulos logrados, hizo albergar dudas sobre si se respetaría el acuerdo.

“Una vez finalice la participación de la selección española en los Juegos Olímpicos, el excapitán culé Raúl Entrerríos se incorporará otra vez a la disciplina del Barça. Pero en esta ocasión no será como miembro del primer equipo si no que formará parte del juvenil del club además de convertirse en el coordinador de la base”. Este fue el comunicado hecho público ayer por el club catalán. Entrerríos se incorporó al Barcelona en el verano de 2010 y a las órdenes de Xavi Pascual ganó tres Champions League (2010-11, 2014-15 y 2020-21) además de once ligas, ocho Copas del Rey y cinco Super Globe, entre otros títulos.

“Es un cambio significativo para mí. Cierro una etapa de 20 años como deportista profesional, once de ellos como jugador del Barça y ahora pasaré a trabajar en otro plano diferente pero relacionado con lo que más me gusta que es el balonmano. Lo afronto con el mismo compromiso y las mismas ganas de trabajar duro que he tenido hasta ahora para ayudar al club”, manifestó el jugador.

El asturiano considera que tiene una “experiencia amplia como jugador y miembro de un colectivo. Además, llevo años formándome para este momento y espero poder trasladar a los jóvenes jugadores esos aspectos que he aprendido a lo largo de estos años que considero muy importantes para poder preparar integralmente a los deportistas y hacer junto al resto del staff que puedan tener una trayectoria larga en el club y colaborar en muchos éxitos futuros”.