Una raqueta internacional

“Para mí es vital tener el apoyo de mis padres. Siempre me apoyan y cualquier cosa que necesito están ahí”, comenta Eugenia, consciente de que sus progenitores son parte fundamental en su corta pero triunfal carrera. La carbayona, además de ganar el torneo ya mencionado, es subcampeona de España en categoría alevín y del Torneo Rafa Nadal. Lleva jugando al tenis desde los seis años. “Mis padres son socios del club y como lo tenía al lado me apuntaron. He practicado otros deportes, pero lo que realmente me gustó fue el tenis”, reconoce. El Real Club de Tenis de Oviedo ha tenido una gran influencia en ella. “Es muy importante tener al club dándome su apoyo. Gracias a ellos puedo practicar en unas pistas perfectas”.

Eugenia Menéndez todavía está con la resaca de su victoria en el Campeonato de España. “Jugué con Irene Vigara, canaria. La conocía de antes, pero fue la primera vez que jugamos juntas. Nos entendimos muy bien sobre la pista y fue una gran experiencia”, confiesa. “Para torneos así lo que más me preocupa es estar al 100%, ya que la compañera no se conoce hasta unos días antes, por lo que no hay tiempo para prepararnos como equipo”, reconoce la carbayona. A pesar de acabar primeras, la felicidad no fue plena, ya que en el campeonato individual, “el que más me preparé”, cayó en cuartos ante a la que postre fue la subcampeona.

Una de las figuras más importantes en su trayectoria es José Manuel García, su entrenador. “Es el que me ha enseñado todo lo que se. Siempre está apoyándome y me ayuda mucho a preparar los partidos”, confiesa Eugenia. Junto a él completa una dura rutina de entrenamientos. A la semana dedica dos horas diarias a este deporte, repartidas en dos días en los que se centra en el físico y cuatro en los que practica sobre la pista. Los domingos descansa. A esto se suma una buena alimentación. “No sigo ninguna dieta especial. En mi casa se come muy sano, por lo que eso no me supone ningún esfuerzo”, comenta. Aunque no lo parezca por la exigencia, Eugenia también tiene tiempo para sus estudios. “La clave es tener mucho orden, una buena organización y trabajar mucho”, afirma la ovetense, que ya se prepara en septiembre empezar tercero de la ESO.

A pesar de tener gran parte de su vida centrada en el mundo del tenis, Eugenia Menéndez no se cansa de este deporte. “No me importa perderme planes con mis amigos si es por jugar al tenis, la verdad”, confiesa la joven tenista, que sueña con ganar trofeos como Wimbledon y Roland Garros y seguir los pasos de compañeras de profesión como Paula Badosa.

El futuro del tenis asturiano está en grandes manos. A pesar de su juventud, se ve que Eugenia Menéndez tiene las cosas claras y lo que quiere ser en el futuro. Ahora su próximo objetivo es hacerse con el Campeonato de Europa junto a Neus Torner.