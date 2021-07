“El objetivo está más que claro: es el ascenso, si no, no vengo de tan lejos”

Cristian Moreno (Las Palmas, 18 de mayo de1995) ya está preparando las maletas para llegar a Asturias destino Avilés. Es el noveno fichaje del Real Avilés de cara a su ilusionante estreno en la nueva Segunda RFEF. Aún en Málaga, club en el que se formó en categorías inferiores, el canario se muestra ilusionado con el nuevo proyecto de los blanquiazules. Tiene experiencia en el fútbol del norte. A sus 26 años ha militado en el filial de Valladolid, en la Gimnástica de Torrelavega y en el CD Vitoria, entre otros. “Al frío no me acabo de acostumbrar. Me acuerdo que en mi época en Valladolid lo pasaba fatal con los dedos de los pies”, reconoce el nuevo central del Avilés. Seguro de lo que puede aportar al vestuario avilesino, Moreno no tiene miedo al cambio. “El objetivo es el ascenso”, confiesa el nuevo central avilesino días antes de tener que viajar a Avilés para iniciar la pretemporada con su nuevo equipo.

–Para que le conozcan los aficionados del Avilés, ¿cómo se define como futbolista?

–Tengo una buena planta (1,91 metros), lo que me ayuda a meter goles a balón parado. Aunque no salto mucho, con mi altura no me hace falta (bromea). Me he criado en canteras donde se fomentaba mucho el buen trato de la pelota, por lo que la salida de balón también es uno de mis fuertes.

–¿A qué jugador de la élite se asemeja?

–Creo que soy un perfil parecido al de Gerard Piqué, salvando muchísimo las distancias. Por el modelo de juego que práctica y por su buen juego aéreo, sería el que pondría como ejemplo.

–¿Qué es lo que puede ofrecer al equipo?

–Sobre todo, compromiso con el club y con mis compañeros. A mis 26 años ya he jugado muchos partidos en Segunda B, por lo que puedo aportar cierta veteranía. Además, me gusta ayudar a los jóvenes con su crecimiento.

–¿Qué fue lo que más le convenció del proyecto?

–Estuve hablando con excompañeros y entrenadores y todos coincidían en lo mismo. Me comentaron que el Avilés estaba firmando a grandes jugadores, que querían luchar por cosas importantes y eso me parece muy atractivo. Además, buscan un equilibrio entre jugadores jóvenes y veteranos que me llamó la atención.

–¿Por qué el cambio de Almería a Avilés?

–El mundo del fútbol funciona así. Hay que ir donde te ilusione el proyecto, sea donde sea. En este mundo las cosas se mueven así, tan pronto estás en un sitio como en otro.

–¿Cuál es el objetivo para esta temporada?

–El objetivo está más que claro: el ascenso. Siendo claro, no me voy a ir tan lejos de mi casa si no se aspira a objetivos grandes. Si he fichado por el Avilés es porque hay un gran proyecto que aspira a estar el año que viene en Primera RFEF.

–¿Ha hablado con sus futuros compañeros?

–De momento todavía no he hablado con nadie, pero he seguido la actualidad del club. El lunes empiezo y conoceré a todo el mundo, que ya tengo ganas.

– ¿Y con su nuevo entrenador?

–Con Chiqui de Paz sí que he hablado. Fue clave para mi llegada al Avilés. Me explicó cómo iba a funcionar el equipo y mostró una confianza en mí que me llevó a tomar la decisión de firmar con el equipo.

–En El Ejido fue capitán a pesar de su juventud. ¿Le gustaría tener ese rol en el Real Avilés?

–Ya hay un capitán, yo respeto esas cosas. Yo voy a intentar dar lo mejor de mí y si tengo que hacerlo estaré encantado de aportar ese granito de arena.

–Con usted ya son nueve los fichajes del Real Avilés. ¿Tantas caras nuevas puede suponer un problema al inicio de la temporada?

–No creo, la verdad. Cuando llegué a El Ejido éramos todos nuevos, los 22, por la situación que vivía el club. Hicimos una buena pretemporada y aunque nos costó arrancar, a las pocas semanas ya cosechamos buenos resultados. No creo que vaya a suponer ningún problema. Tenemos toda la pretemporada para conocernos, entrenar juntos y poco a poco prepararnos para el inicio de la Liga e ir a por todas.