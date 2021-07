Hace un año inició la pretemporada en Valdebebas como uno de los porteros del Madrid de Zidane. El próximo martes lo hará como nuevo guardameta del Avilés. Mario de Luis (Madrid, 6 de mayo de 2002) es el décimo fichaje del conjunto blanquiazul para una temporada que define como “ilusionante”. Llega en condición de cedido hasta final de temporada y con la mente puesta en dejar al equipo lo más arriba posible. “Me decidí por esta oferta porque me demostraron desde el primer momento que había un gran interés en contar conmigo y porque veo un proyecto emocionante y serio. Se quiere apostar fuerte por ser algo más que un recién ascendido y vamos a trabajar en ello”, subraya el madrileño, internacional sub-18.

“He visto que competiré por el puesto con Davo, un portero de gran experiencia. Creo que eso me ayudará a crecer”, resume Mario de Luis, que viene de un último año en el que alternó entrenamientos con el Madrid y el Castilla, mientras los fines de semana compitió habitualmente con el juvenil blanco. “Me ha servido para aprender mucho y tomar más contacto con el ambiente profesional”, detalla.

Formado en las categorías inferiores del Madrid desde categoría benjamín hasta infantil, fue entonces cuando optó por continuar con su formación en el Rayo. En cuatro años entró en dinámica del primer equipo rayista y logró la internacionalidad sub-18. “Ahí el Madrid decidió repescarme”, explica después de haber completado su segunda campaña en el conjunto blanco. De la etapa en el Rayo se llevó un referente, el exjugador del Sporting Alberto García. “Me ayudó mucho cuando pocos se fijaban en mí. Confió en mi talento. Me dio consejos que me hicieron crecer”, destaca.

No tiene más vínculos con Asturias que “una Oviedo Cup que vine a jugar con el Rayo y en la que nos eliminó el Sporting”. Si bien, todo lo que se ha informado de la región, “a través de la familia”, ha sido para escuchar “cosas positivas que me han animado más a aceptar la propuesta del Avilés”. En este punto, reitera que la insistencia del director deportivo y el entrenador blanquiazul han sido claves. “Desde el momento en el que el Madrid me comunicó la intención de salir cedido tuve el Avilés presente porque me han hecho sentir parte importante”, subraya.

El fichaje de Mario de Luis, en calidad de cedido, se une a las incorporaciones de Juanmi Carrión, José Hualde, Javi Pérez, Albert Estellés, Iago Díaz, Nacho López, Sergio García, Cristian Moreno y Ander Vidorreta. “El club está invirtiendo mucho para que vayamos todos a una y consigamos los objetivos. Vamos a por ello”, destaca el meta madrileño, motivado ante el reto de aunar esfuerzos rápidamente en una plantilla con tantos cambios.

El club abre el periodo de altas de abonos con colas en la oficina del Suárez Puerta

El Avilés abrió ayer el periodo de altas de abonos “a buen ritmo” y con colas a las puertas de la oficina del Suárez Puerta, momento que se recoge sobre estas líneas. La afición muestra la expectación generada por el nuevo proyecto del club tras el ascenso.