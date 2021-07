Samuel, el gurú del ciclismo en las ondas

–¿La bicicleta o el micrófono?

–Ahora, el micrófono. Cada cosa a su tiempo...

Samuel Sánchez (Oviedo, 1978) dice que pedalear se le daba bien, pero que en lo de darle a la sin hueso también destaca. “Me gusta mucho ser comentarista. Dejé de competir hace pocos años y hablar del Tour de Francia es una buena forma de estar conectado al mundo del ciclismo. Doy información. Tengo compañeros que compiten, hablo mucho con ellos y sé lo que se mueve en el mundillo. Intento contárselo a la gente y hacer el ciclismo más atractivo”, explica el ovetense, comentarista de moda del Tour de Francia en Radio Nacional de España. Entra a dar sus impresiones en tres franjas horarias distintas. Es el gurú asturiano del ciclismo en las ondas.

“Lo de comentar me viene de hace muchos años. Empecé con la Vuelta a Asturias: hacía dos horas en directo. Me enganchó desde el principio”.

Se puede decir que Samuel ha cambiado de bando. De ser ciclista a opinar de los ciclistas. Un paso complicado. Dice que no rehúye la crítica pese a que debe hablar (y a veces censurar) sobre los que han sido sus excompañeros. “Cuando estaba en activo debía medir mucho mis palabras siempre que hablaba en público. A los deportistas nos paga una marca comercial y las palabras deben medirse mucho. Ahora tengo más libertad: si tengo que criticar una acción que me parece que está mal hecha no tengo problema. Pero no despellejo a la gente, intento ser objetivo en mis opiniones”, asegura. “Tengo un dispositivo quantum que me permite estar en cualquier punto de la geografía española con buena calidad de sonido. Me vale con tener un móvil y una televisión para trabajar. Se vive bien de comentarista”, bromea.

El ovetense nota desde el otro lado de la barrera que la pasión por la bicicleta crece. Que cada año hay más interés. “No es solo una percepción: los datos dicen que el ciclismo está evolucionando. El año pasado se vendieron más bicicletas que coches y el número de licencias se multiplicó. En España el deporte rey es el fútbol y es muy difícil superarlo, pero en otros países están en ello. En el mundo del ciclismo también está cambiando la manera de invertir y la rentabilidad. Un ciclista gana más dinero que antes y su salario medio está creciendo”, analiza Samuel.

Sobre el Tour, el exciclista no duda. “Está siendo un monólogo del esloveno (Pogacar). Está sacando una diferencia que hace tiempo no se veía. El Tour ha estado muy influenciado por las caídas y creo que todos los aficionados tenemos ganas de ver un enfrentamiento entre los mejores, pero la prueba, solo por ser la que es, tiene interés”. Después del Tour a Samuel le tocará comentar los Juegos. “Y lo que me queda…”.

Mohoric vence y Pogacar mantiene el maillot. El esloveno Matej Mohoric logró ayer en Libourne su segundo triunfo en el Tour de Francia, al imponerse en una larga escapada que culminó en solitario en una larga etapa de 207 kilómetros, mientras que su compatriota Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo. Pogacar frenó ataques en los primeros kilómetros cuando se habían producido algunas caídas, incluida una que afectó a Cavendish y al español Enric Mas, sexto de la general. El asturiano Iván García Cortina (Movistar) no pudo entrar en la escapada buena de la jornada y solo tendrá la opción del esprint del domingo en París para conseguir uno de sus sueños como ciclista: ganar una etapa del Tour. “París siempre es un sueño, ganar una etapa sigue siendo un objetivo por lograr”, dijo tras la etapa de ayer Cortina.