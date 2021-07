Sed vestibulum porta sem, vel volutpat neque molestie eu. Suspendisse potenti. Suspendisse sem quam, molestie et mollis et, sollicitudin ac leo. Pellentesque convallis placerat diam, sit amet pharetra justo mattis at. In lacinia quam vel nisi laoreet tempor. Nam imperdiet nisl velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam sagittis magna eget lectus semper eu ultricies est porta.

El tenista asturiano Pablo Carreño jugará hoy la final del Open de Hamburgo tras imponerse ayer en semifinales al argentino Federico Delbonis, número 48 del mundo, por 7-6 y 6-3 en una hora y 53 minutos. Carreño llega a esta final sin ceder ni un solo set en todo el torneo y mostrando un juego seguro. Ayer sufrió en el primer set ante un Delbonis que venía de levantar un complicado partido en cuartos de final ante el francés Paire. El gijonés logró hacerse con la victoria en este primer set con un tie-break que dominó con claridad.

En el segundo set, Pablo Carreño fue superior ante el argentino, que notó el esfuerzo de la eliminatoria anterior.

Carreño se encontrará en la final con el artillero serbio Filip Krajinovic, que superó en la otra semifinal a su compatriota Laslo Djere por 6-4 y 6-2. Carreño, cabeza de serie número 2 del torneo alemán, no lo tendrá fácil ya que Krajonovic está jugando también a un gran nivel y la muestra está en que eliminó al cabeza de serie número 1 de torneo, el griego Stefanos Tsitispas. Carreño solo se ha medido una vez a su rival de hoy. Fue en Estocolmo, con victoria del jugador serbio.