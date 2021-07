Pablo Carreño se corona en Hamburgo y los que lo conocen bien no dudan: "Lo mejor está por llegar"

Con esta victoria, Pablo Carreño se lleva un premio económico de 96.035 euros y se sitúa 11.º en el ranking ATP. Su puesto más alto hasta el momento es el 10.º. El gijonés se confirma tras su triunfo como el mejor tenista asturiano de la historia tras conseguir su ansiado ATP de categoría 500, una modalidad que se le escapaba, ya que sus cinco trofeos anteriores están considerados de categoría 250.

Después de eliminar a Taberner, Lajovic y Delbonis, Carreño se plantó en la final ante Krajinovic, el verdugo del favorito Tsitsipas en cuartos de final. Tras dos primeros juegos muy igualados, una caída del serbio pareció premonitoria de lo que iba a suceder después. El asturiano, muy seguro con su saque, se hizo con el ritmo del partido y logró romper dos veces el servicio de Krajinovic, encarrilando el primer set con un cómodo 6-2.

En la segunda manga, el serbio no consiguió recuperarse del “shock” perdiendo una vez más su servicio en el primer juego del set. A partir de ahí, Carreño tiró de experiencia y de seguridad para aprovechar al máximo ese break de ventaja, ganando el 89% de los puntos con servicio. Krajinovic no volvió a fallar con su saque, pero sus restos no lograron inquietar a Carreño, terminando el set con un resultado de 6-4 para el asturiano.

Una de las claves del partido fue la fiabilidad de Carreño a la hora de aprovechar sus oportunidades. El asturiano consiguió convertir sus tres puntos de break en el encuentro, mientras que el serbio no dispuso de ninguna opción para romper el servicio del campeón.

Carreño dijo tras la victoria que se había sentido “muy cómodo a lo largo de toda la semana”. No tendrá mucho tiempo para celebraciones, ya que el próximo viernes tendrá que estar en Tokio para representar a España en los Juegos Olímpicos. “He seguido mejorando y hoy (por ayer) he jugado posiblemente mi mejor partido del torneo”, concluyó el gijonés. El flamante campeón participará en sus primeros Juegos Olímpicos y disputará tanto el torneo individual como el de dobles, donde formará pareja con Davidovich. Ambos tenistas tendrán la difícil labor de defender el oro que Rafa Nadal y Marc López lograron en Río Janeiro 2016.

Los que conocen al tenista asturiano no ocultaban su satisfacción con el éxito de Carreño. “No puedo estar más orgullosa y encantada. Nosotros enseñamos a chavales para que se diviertan y luego elijan qué camino tomar, pero nunca imaginaba que Pablo fuese a ser campeón”, afirmaba ayer a LA NUEVA ESPAÑA la gijonesa Rosa Domínguez, la primera entrenadora de Carreño en el Grupo de Cultura Covadonga. Respecto a sus opciones en los Juegos de Tokio, su exmonitora lo ve luchando por los metales: “Pese a que no llega descansado, ha jugado muy confiado y demostrando mucha contundencia esta semana. Creo que va a luchar por las medallas. Es un jugador muy maduro”.

Galo Blanco, extenista asturiano, cree que el triunfo de Carreño es muy bueno para el deporte español. Destaca que “detrás de Pablo hay un gran equipo”. Blanco se muestra más cauto respecto a las opciones olímpicas del gijonés: “Jugar el Torneo de Hamburgo justo antes no es la mejor preparación para los Juegos. Tiene menos descanso y ha jugado en tierra toda la semana. A ver cómo están las pistas duras de Tokio…”.

Pero pase lo que pase en Tokio, a sus 30 años ya nadie le puede quitar a Pablo Carreño el honor de haber puesto el nombre de Asturias en el mapa tenístico mundial. Y los que le conocen no dudan: “Lo mejor aún está por llegar”.