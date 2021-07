El Grupo pierde a Ángela Rodríguez y a Marina Blanco para la próxima temporada

El equipo de voleibol del Grupo Covadonga mantiene el grueso de su plantilla para competir una temporada más en la Superliga 2. Al frente seguirá Saúl Pérez, que sólo perderá a Ángela Rodríguez ya que se marcha de “Erasmus” a Roma, y a Marina Blanco, que también por razones de estudios no estará en Asturias. Así pues, tendrá a su disposición a Laura Sowerby, Miriam Diéguez, Marina Rubiera, Marina Fernández, Ariana Morán, Ana Martín, Marta Fernández, Paula Lorenzana, Carmela Mitre, Eva Díaz, Elena Rodríguez, Carla Margolles, Lucía Montes, Sara García y Covadonga Noguero.

La pasada temporada fue dura para las jóvenes grupistas ya que estuvieron luchando por evitar el descenso hasta el final. De hecho, se salvaron gracias a la victoria del Rivas sobre el Torrelavega en la última jornada. Fue una temporada irregular en la que alternaron grandes partidos con derrotas ante rivales en teoría inferiores. Encontrar una regularidad que les evite pasar tantos apuros es el principal objetivo en una categoría cada vez más complicada.

“No podré contar con Ángela Rodríguez y Marina Blanco, pero creo que con el resto sí”, indicó el entrenador Saúl Pérez, que ya vio cómo la pasada temporada se quedaba sin otra de las jugadoras importantes tanto por su calidad como por su experiencia: Cecilia González, que es enfermera y la pandemia la obligó a volcarse en su trabajo y dejar el deporte. La pérdida de estas jugadoras obligará a las que quedan y a las que suban del segundo equipo o del juvenil a un esfuerzo extra. El Grupo no puede fichar jugadoras porque lo prohíben los estatutos del club, así que cada temporada supone un reto para la cantera.

Una de las características de la plantilla grupista es su extrema juventud. La pasada temporada incluso tuvieron minutos jugadoras en edad cadete como Laura Sowerby y Covadonga Noguero. Saúl Pérez todavía no tiene decidido qué jugadoras de las categorías inferiores harán la pretemporada con el primer equipo ya que queda mucho tiempo para el comienzo de los entrenamientos. “Calculo empezar en la tercera semana de agosto más o menos”, indicó el técnico. La Liga empieza el 9 de octubre, por lo que el equipo tendrá casi dos meses de pretemporada, “El objetivo es seguir formando jugadoras y lograr una continuidad que el año pasado no tuvimos porque había constantes bajas. En los viajes no pude contar con muchas jugadoras por confinamientos o simplemente porque tenían miedo a viajar y eso hizo que la temporada fuese muy dura”, recuerda Saúl Pérez, quien deportivamente le gustaría quedar “de mitad de la tabla hacia arriba”. El Grupo tendrá prácticamente los mismos rivales que el pasado año, aunque el Sestao lo han cambiado al otro grupo y hay un equipo nuevo de Extremadura, el Badajoz y otro en Canarias, La Laguna. Las grupistas se medirán a dos equipos extremeños, dos canarios, uno cántabro, otro gallego y cinco madrileños. Las gijonesas debutarán en la cancha de uno de los gallitos de la Liga, el Extremadura Arroyo.