Familia del Belenos.

Hoy mi mensaje es de despedida. Mi vínculo contractual con el club ha llegado a su fin, aunque no el vínculo de cariño, que quedará por siempre.

He decidido continuar con nuevos proyectos de vida y así se lo he hecho saber al presidente de la entidad Felipe Blanco, el cual lo ha entendido y me ha dado su apoyo. Quiero agradecerle profundamente la posibilidad de haber estado aquí y el trato que me ha brindado desde el primer momento.

Ha sido un orgullo formar parte de esta familia durante dos temporadas fantásticas que quedarán siempre en mis recuerdos. También quiero agradecer el trabajo y el trato recibido por parte de toda la directiva, jugadores, chicas del femenino, veteranos, juveniles, team manager, ayudantes, afición y prensa.

He intentado dar siempre lo mejor, con errores y aciertos, satisfacciones y frustraciones, pero sobre todo con mucho cariño y entrega. No me queda más que daros las gracias a todos y mandaros un fuerte abrazo.

¡Dale, Belenos!