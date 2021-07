El asturiano Pablo Carreño tras estrenarse con victoria en los Juegos: “Djokovic no es imbatible”

¿Qué se ha encontrado en la Villa Olímpica?

Me he encontrado un ambiente deportivo único que no había visto nunca, será algo inolvidable lo vivido aquí estos días.

¿Qué supone para un deportista competir en unos Juegos?

Es una de las experiencias más grandes que puede vivir un deportista.

¿Está en su mejor momento?

Vengo de una semana muy buena, en la que he podido jugar partidos para coger ritmo y confianza y ganado el título más importante de mi vida a nivel individual y vengo con mucha confianza.

¿Siente presión por ser la gran esperanza nacional en tenis para los Juegos Olímpicos?

No siento presión extra por ser el número 1 masculino, de todas formas creo que no soy el único que puede optar a medalla en el equipo español.

¿Djokovic es ahora mismo imbatible?

No creo que Djokovic sea imbatible pero sí que está siendo superior al resto. Al final hay que demostrar en cada partido esa superioridad y no es fácil hacerlo.

¿Se echa de menos a Rafa Nadal en la Villa?

Rafa Nadal siempre un jugador importante para España, pero ha decidió no venir y hay que respetarlo y apoyar a los que han venido. Creo que aún sin Rafa tenemos un gran equipo.

¿Cómo se entiende con Davidovich?

Es un jugador joven que hace poco que está en el circuito y tiene mucha fuerza y ambición. Será divertido poder jugar con él a dobles.

¿Prefiere individual o dobles?

Prefiero individual pero ambas modalidades puedo jugarlas bien y hacer buen resultado.

¿Cuál es su objetivo en los Juegos?

El objetivo es conseguir una medalla

¿Se ve con el Oro?

El oro es muy difícil, pero no lo doy nunca por perdido.

Mande un mensaje para sus seguidores asturianos

Agradecer todos los mensajes de ánimo que estoy recibiendo, y animaros a que disfrutéis de los Juegos Olímpicos en los que espero hacer un buen resultado y poder compartirlo con todos vosotros.