Todo está preparado para el comienzo del rally de Tineo, una cita histórica que hoy cumple cuarenta años. Detrás de todo lo que ocurrirá a lo largo de la jornada hay muchas horas de trabajo. Lejos de los focos, pilotos, mecánicos, técnicos y directivos llevan trabajando días para que todo salga bien: desde revisar el coche a comprobar que se cumplan todas las medidas de seguridad.

Las horas previas al inicio del rally son un momento de muchos nervios para los pilotos. Tras recoger la documentación necesaria, los números con los que van a correr y las pegatinas de los patrocinadores, los conductores tienen que pasar las verificaciones. En ellas, los técnicos de la Federación Asturiana de Automovilismo se fijan sobre todo en las medidas de seguridad. “Revisan el sistema de seguridad, el arco antivuelco, la caducidad de los asientos y los cinturones, que los extintores estén en regla…”, comenta César Fernández Santana, ex piloto. Pero aunque vean un coche con averías graves, los técnicos no pueden expulsarlo de la carrera. “Nosotros solo revisamos, no tomamos decisiones. Le pasamos un informe a dirección de carrera y ellos toman la decisión correspondiente”, explica José Manuel Miranda, técnico de la FAPA. Lo normal es que las incidencias sean leves, y a los pilotos se les da de plazo hasta el inicio de la carrera para que solucionen el problema. Los corredores se suelen olvidar de alguna pegatina o de detalles como los triángulos o los chalecos reflectantes, por lo que no suelen tener problemas al día siguiente.

Antes de llegar a Tineo los pilotos tienen un gran trabajo previo. “Tenemos que analizar el tipo de rally que es para ver qué neumáticos utilizar. Como el coche no se puede tocar durante la prueba, tenemos que dejarlo impoluto antes de salir”, indica Felipe Arboleya, mecánico del equipo Past Racing. Daniel Alonso, piloto que defiende estos colores, prepara esta prueba como si fuese un Nacional o el Europeo. “Hago dos pasadas de reconocimiento, aunque se nos permite más. Lo grabamos en vídeo para luego preparar el setup del coche entre todo el equipo”, confiesa el avilesino. Pilotos como Óscar Palacio y Alberto Ordóñez hacen un trabajo similar, ya que tienen un equipo detrás que les permite centrarse únicamente en la carrera. Pero no todos los pilotos tienen el mismo respaldo. “Yo me ocupo de la parte mecánica del coche”, reconoce el piloto José Manuel Mora, que al no tener un equipo al nivel del resto de la élite lo tiene que suplir con más horas de trabajo.

“Este rally nos cuesta unos 60.000 euros”, comenta Mario Menéndez, organizador del rally. “Tuvimos que luchar mucho porque nos dieran la fecha. Dos años seguidos de cancelación habrían sido un mazazo muy duro”, explica. Su trabajo empezó en 2020. Tras la suspensión de la edición de ese año por el covid, Menéndez se puso a trabajar para la de 2021. Este año, además, estrenan fecha, ya que tradicionalmente el rally de Tineo se disputa a primeros de abril. “A mí me gusta más junio, porque al ser la primera prueba del año siempre hay problemas. Este año se nota que la gente tiene muchas ganas de correr, vamos a ver un gran espectáculo”, augura. Ahora, todo este trabajo se verá recompensado en un día que promete estar lleno de emociones y velocidad.

Ocho pasadas en cuatro tramos