Tiñana tira al blanco: el vínculo asturiano del oro olímpico Alberto Fernández

Los dos, él madrileño y ella asturiana, casados en la localidad de Siero en enero de 2020, comparten la pasión del tiro, la gestión de una empresa del sector y también una escuela. Viven en Illescas, pero se dejan caer por Asturias a la “mínima”. “Él (Alberto) ya es medio asturiano. Defiende siempre mucho a Asturias y le encanta. A los de Tiñana los avisó antes de ir a Tokio: ‘Cuando me veáis por la tele echad un culín de sidra’”.

A primera hora, cuando toda España desayunó con el oro de Alberto Fernández y Fátima Gálvez, la mujer del protagonista todavía no había podido hablar con su marido. “ Sí que me lo pusieron al teléfono en la radio, pero en privado no pudimos ni comentarlo. Entre los controles de después de la prueba y la línea telefónica, imposible”.

El madrileño acertó ayer 24 platos de 25. En su casa, con su mujer, Beatriz, tenían una norma no escrita. “Siempre le decía que por cada plato que fallara, lavaría él los platos. El de ayer se lo perdonaré”, bromea la tiradora. Alberto comparte la pasión del tiro con la música. Es el guitarrista del grupo “Los Geyperman”, una banda que versiona a “Hombres G”. Su perro se llama “Lennon” en honor a los “Beatles”. Por eso, Beatriz lo tuvo claro: le regaló una pequeña guitarra eléctrica para que se la llevase a Tokio. “Siempre dice que es su herramienta de trabajo. Seguro que le ha dado suerte”. Beatriz, como casi todo el mundo del tiro, espera que el oro cambie algo en su deporte. “Necesitamos más visibilidad. Ayer Alberto abrió todos los periódicos y fue ‘trendic topic’ en Twitter. Con visibilidad tenemos mucho futuro”, sentencia.