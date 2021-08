“Soy ambicioso: no renunciamos a nada”

Tras su complicada salida del Oviedo Moderno, Pedro Arboleya afronta con ilusión su segunda aventura en el futbol femenino. Con más de veinte años de experiencia sentado en los banquillos, se pone al mando del nuevo proyecto Versalles Avilés femenino, equipo de categoría nacional. Un equipo nuevo con el que está dispuesto a logar grandes cosas.

–¿Quién es Pedro Arboleya?

–Pues Pedro es un entrenador que lleva más de 20 años en el fútbol base. Siempre en categorías inferiores. Siempre en fútbol masculino, hasta hace tres temporadas que estuve en el Oviedo.

–¿Cómo se definiría como entrenador?

–Está pregunta siempre es muy complicada de responder uno mismo. Lo que tengo muy claro es el fútbol que me gusta. Siempre intento que los equipos sean reconocibles, no por dejar mi sello, sino por trasmitir la misma idea de juego.

–¿Cómo juegan los equipos que dirige?

–Yo creo que la suerte que he tenido es que las jugadoras sí reflejaron de manera fiel lo que les intentábamos trasmitir desde fuera. Era un equipo basado en la posesión de balón y con unos conceptos muy claros a nivel defensivo.

–¿Cómo surge el proyecto el Versalles Avilés?

–El proyecto nace hace algunas semanas. Ángel González me llama y me comunicada que el Real Avilés quiere potenciar la sección femenina y desde el primero momento me trasmite la intención de que yo ocupe el banquillo. Luego salió el acuerdo con el Versalles y hasta ahora.

–Ángel González, el director deportivo, tenía toda la confianza en usted. ¿Cuánto influyó eso es su decisión para decantarse por este proyecto?

–Mucho. Indudablemente cuando te dan confianza y desde el principio se te comunican las líneas del proyecto hace que creas en lo que se te trasmite. Además, es una gran apuesta del club por el fútbol femenino. Todo esto hizo muy fácil tomar la decisión.

–Es un entrenador que le da mucha importancia al fútbol base. ¿Fue esto importante a la hora de elegir equipo?

–El fútbol base es uno de los pilares fundamentales de este proyecto. Queremos que el primer equipo sea una motivación para las jugadoras del filial.

–Este será el segundo equipo femenino que entrena, ¿cómo afronta esta etapa?

–La verdad que con mucha ilusión. Por un lado, porque creo en el proyecto y que de aquí salga algo muy bonito y, por otro lado, porque desde el cese en el Oviedo estuve parado, sin hacer nada.

–Después de tantos años entrenando sin parar, ¿fue muy difícil ese año alejado de los banquillos?

–Bueno… La etapa en el Oviedo fue un desgaste muy grande. Dos años y medio de trabajo muy intenso y una salida que no fue fácil. Necesitaba asentar la cabeza y dejar que pasara el tiempo.

–¿Qué es lo que espera de esta temporada?

–Es un proyecto nuevo, del que esperamos cosas a medio y largo plazo. Lo primero y principal es que todos nos amoldemos los unos a los otros lo antes posible.

–¿Cuáles son sus objetivos para este año?

–Como entrenador soy ambicioso. Buscamos competir, llegar a las últimas jornadas peleando por las plazas de ascenso. En resumen, no renunciamos a nada.

–¿Cómo describiría el proyecto Versalles Avilés femenino?

–He conocido pocos proyectos con la fuerza con la que nace este. Es un equipo que va a calar y esperemos que dé que hablar para bien. Como las cosas salgan bien va a ser un referente en el fútbol femenino asturiano. Es una gran apuesta de futuro.