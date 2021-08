Sporting y Oviedo invertirán el dinero de la Liga con cautela

Cuentan algunos representantes que hay fichajes que, estando en la recta final, se han paralizado. La inyección de 2.700 millones de euros anunciada por La Liga tras la operación con CVC (y por la que se convierte en “socio industrial” con el 11% del organismo) amenaza con alterar las reglas del juego. De primeras, los grandes beneficiados son los equipos que más han fichado hasta la fecha. Desde el prisma asturiano, Sporting y Oviedo, con inyecciones previstas de 24,3 millones y 12,2 respectivamente según las aproximaciones de “2playbook”, anuncian cautela en las inversiones.

En el Sporting tienen claro que, a pesar de la lluvia de millones, “vamos a tener los pies en el suelo y no volvernos locos”. Pero son muy conscientes de que esta inyección cambia el panorama. Ahora, con gran parte del trabajo hecho en el aspecto deportivo, esa venta que parecía tan acuciante ya no lo es tanto. Y menos en un mercado devaluado como el actual. Así, el club podría apostar por mantener el bloque deportivo o vender a mucho mejor precio, no por necesidad.

En el aspecto de inversiones, la cuestión está aún muy verde, a falta de fijar unos objetivos claros. No obstante, además de apostar por la digitalización e internacionalización, no se descarta poder realizar mejoras en la Escuela de Fútbol de Mareo o El Molinón.

En el Oviedo se asegura no hay confirmación de la cifra exacta que recibirá el club. Argumentan desde la entidad que conocerán más detalles del acuerdo en la Asamblea de la Liga que se celebrará el próximo 12 de agosto y a la que, al contrario de la comisión delegada en la que los azules no tienen representación, acudirá un directivo.

El Oviedo se ve perjudicado en el reparto respecto a otros equipos de la categoría por su ausencia en Primera en los últimos 7 años, factor de peso en el cálculo del reparto televisivo. Según las cifras estimadas, el Oviedo dispondría de 8,54 millones para inversiones en infraestructuras, 1,8 para refinanciar deudas y la misma cantidad para ampliar el tope.

En este punto, el del límite salarial, es donde los clubes den tomar una decisión: aplicar la inyección íntegra a la presente temporada, dividirlo en dos temporadas o hacerlo en tres. El Oviedo estudia la situación antes de tomar una decisión pero la primera intención es que el impacto económico en desembolso de la plantilla tenga efectos a medio plazo. El club valora pedir que esos 1,8 millones que van al tope se distribuya en aumentos de 600.000 euros en tres campañas consecutivas. En todo caso, el Oviedo anuncia que mantendrá inalterable su política de “contención en el gasto”

El Madrid, en contra. El club blanco se mostró ayer contrario a un acuerdo que considera una “estructura engañosa” que “no puede apoyar”. “Este acuerdo se hizo sin contar con la participación del Madrid y sin su conocimiento”, argumenta. La Liga contestó con otro comunicado: “La Liga no está preocupada por una posible acción legal del Madrid ya que era una reacción previsible dada la trayectoria de dicho club”.