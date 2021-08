Craviotto, Entrerríos y Carreño: el trío que llevó el deporte asturiano al cielo de los Juegos Olímpicos

Pablo Carreño, el gijonés que ganó al número 1 del mundo

El tenista gijonés Pablo Carreño ganó el pasado sábado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, la quinta presea para España, tras derrotar al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, por dos sets a uno, 6-4, 6-7(6) y 6-3. El asturiano rompió el tercer servicio al de Belgrado, visiblemente descontento con su actuación, y a punto estuvo de rompérselo una segunda vez en su quinto saque, en el que Djokovic cometió dos dobles faltas y Carreño tuvo dos puntos de set, pero finalmente se lo llevó defendiendo su saque y tras remontar un 15-40 que remató con un "ace".

"Creo que es el mayor logro de mi vida. Después de la derrota de ayer he sentido todo el apoyo y todo el cariño de la gente. Tenía que darlo todo tora vez después de perder el segundo set. Creo que todo el mundo pensaba que esto ya estaba hecho, pero he conseguido rehacerme y creo que ha sido gracias a toda España. Me habéis animado, Me habéis apoyado. No he podido dar más, pero lo he dado todo y ojalá os haya servido para recompensar todo el cariño que sentido", ha declarado Carreño tras el encuentro.

Visiblemente emocionado Carreño le dedicó el premio a su novia, a la gente que le ha apoyado desde un primer momento y a todo Gijón, la ciudad que le vio nacer y crecer como deportista.

El perfil: el campeón que no se planteaba ser profesional “Si se puede llegar lo más lejos posible, lo intentaremos”. Pablo Carreño pronunció esas palabras en mayo de 2006, cuando aún estudiaba tercero de ESO en el instituto El Piles y estaba a pocos meses de seguir los pasos de otros ases de la raqueta asturiana como Juan Avendaño y Galo Blanco al firmar por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat del Vallés, en Barcelona. Quince años después de aquella frase, que la dijo cuando todavía entrenaba en el Grupo Covadonga, se puede decir que el flamante bronce olímpico no ha fallado en su propósito. Su triunfo ante Djokovic en Tokio es el triunfo de la constancia, del trabajo y del esfuerzo diario. El triunfo de alguien que, desde bien joven, dejó claro que podía ganar a cualquiera, aunque no se planteó llegar a ser profesional. La presea olímpica ya la anticipaba el propio tenista de 30 años hace tan solo dos semanas, cuando logró la que era la victoria más importante de toda la historia de una raqueta del Principado. Pablo Carreño ganó el 18 de julio el torneo de Hamburgo frente a Krajinovik y decía que “lo mejor estaba por llegar”. La frase podría parecer baladí, pero encierra mucho del carácter de Pablo Carreño. Un carácter que ya mostraba de pequeño en el Grupo, donde adquirió la base para ser el tenista que es hoy. “Es muy trabajador y humilde. Siempre iba a ganar el próximo partido”, apunta una de sus primeras entrenadoras, María José Echenique. “Tiene determinación, convicción y confianza en sí mismo”, aclaró Rosa Domínguez, otra técnica que fue de las primeras en moldear el gran talento del olímpico. Cuentan los que conocen en las distancias cortas a Carreño que en realidad el gijonés nunca estuvo considerado como el mejor tenista del país en su etapa de formación, aunque siempre estuvo entre los más destacados. Así lo explica Axel Álvarez, quien coincidió con Carreño en el Grupo y posteriormente en el CAR de Barcelona. “Cuando tenía 15 años no estaba entre los mejores, pero siempre tuvo mucha responsabilidad. La clave de su éxito es la constancia. Eso y también la inteligencia. Siempre hace la jugada correcta”, apunta un deportista que trabaja para la Federación de Arabia Saudí de tenis en Barcelona. Otro de los que confirman esta visión es Miguel Sánchez, que fue ojeador de Carreño antes de que se concretara su llegada a Barcelona, o sea, cuando el deportista frisaba los 14 años. Sánchez siguió muy de cerca al gijonés, siempre alertado por el buen ojo que tenía el añorado Manolo Galé, que en el cielo habrá disfrutado como el que más del triunfo del asturiano en Tokio. Carreño se había colado por entonces entre los mejores tenistas asturianos, pero su carga de trabajo diaria estaba lejos de la que se estila en otros territorios donde se trabaja más activamente en el tenis. “Con el tiempo que decía que entrenaba llamaba la atención su frescura. Tenía un gran nivel sin haber tenido todo el entrenamiento que otros ya habían recibido”, explica. Sánchez, como muchos otros, destaca de Pablo Carreño su humildad, su constancia, su capacidad de sacrificio y sus valores. Unos valores que heredó sus padres, María Antonia Busta y Alfonso Carreño, y sus dos hermanas, Lucía y Alicia. “Siempre le inculcaron la idea de valorar lo que tiene, de ir muy poco a poco. Cuando todavía tenía 16 años, por ejemplo, fuimos a unos torneos en Miami y dijo que era la primera vez que cogía un avión, que siempre iba en coche con sus padres”, añade Sánchez. Sportinguista de pro, aficionado a todos los deportes y a los videojuegos, ese chico de pelo alborotado que se fijaba en Rafa Nadal y en Juan Carlos Ferrero y que empezó a jugar al tenis en el Grupo como su hermana Lucía ha logrado un bronce que sabe a oro. Es el triunfo del esfuerzo y la constancia. El triunfo de un niño que un día hizo las maletas para poner rumbo a Barcelona para intentar dedicarse a lo que más le gusta. “No me planteo llegar a profesional, pero si se puede llegar lo más lejos posible lo intentaremos”. Pablo Carreño lo intentó y lo consiguió.

Saúl Craviotto, cinco veces medallista

Craviotto acudía nervioso a estos Juegos. Con una importante responsabilidad sobre sus hombros: la de quienes saben que tienen otras cuatro medallas en su palmarés y que tienen muy complicado tanto superarse como igualar su propio récord. El titular que muchos destacan hoy de su figura lo dice todo: ya tiene las mismas medallas que el deportista gallego David Cal. La responsabilidad empezó el primer día con su paseo como abanderado.

El deportista afincando en Gijón, junto con Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade se colgó este sábado la plata en la prueba del K-4 500 de los Juegos Olímpicos de Tokio, la decimocuarta medalla para España. Craviotto mostró su satisfacción por este logro y fue el palista del equipo más reclamado por los medios en esta jornada histórica para él, pero ante las preguntas de los periodistas habló en tono distendido sobre las ganas que tiene de tomarse unas vacaciones, que bromeó con que se prolonguen 6 meses. "Somos un equipo increíble, no sólo este K-4, tenemos la suerte de disfrutar de una selección con un gran nivel, que hemos conseguido seguir sumando medallas para nuestro país", subrayó. De hecho en Asturias hoy su medalla se ha seguido especialmente desde Trasona, el centro de rendimiento en el que comenzó su leyenda.

Esta no era la primera vez que competía en los juegos. Hace días Craviotto quedó séptimo en K1 pero ya entonces dejó claro que su objetivo era la competición en equipo, que es su especialidad. Horas antes de competir Craviotto concedía una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Su experiencia le ayuda a afrontar un reto como este?

–La veteranía siempre te da un plus para controlarte en momentos de máximo estrés. Lo veremos cuando ponga la proa en el sistema de salida. Está claro que con el paso de los años vas aprendiendo a serenarte, a estar un poco más tranquilo, a competir un poco mejor, a conocer tus puntos débiles y tus fortalezas. A ver si me ayuda porque falta va a hacer.

Raúl Entrerríos, el bronce como broche de oro

Un gol del asturiano Raúl Entrerríos, que este sábado ponía punto final a su carrera deportiva, a falta de siete segundos para la conclusión permitió a la selección española de balonmano derrotar por 33-31 a Egipto y colgarse en los Juegos Olímpicos de Tokio una medalla de bronce que culmina el ciclo de una de las mejores generaciones del balonmano español.

No es el oro con el que todos los integrantes del equipo español soñaban antes del inicio de los Juegos, pero las muestras de emoción con las que los jugadores celebraron el triunfo demostraron la importancia que tenía para este equipo el metal, con independencia del color.

Y es que el bronce logrado este sábado en la capital japonesa sirvió para premiar todo el esfuerzo y trabajo realizado durante la última década por un grupo de jugadores, que ha llevado a sus más altas cotas al balonmano español.