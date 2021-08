Plata con sabor a Asturias; la mujer de Damián Quintero, gijonesa: “Esto sabe a oro”

“Esta medalla sabe a oro”. Esta frase es la más escuchada en la casa de la familia Busto. Aunque no lo parezca, la medalla de plata conseguida por Damián Quintero en kárate tiene sabor asturiano. “Con veinte años me fui de vacaciones a Málaga con unas amigas y lo conocí. De primeras me contó que era karateka e ingeniero aeronáutico y no me lo creía”, recuerda su mujer, Casandra Busto, natural de Gijón. Tras años de relación a distancia, la pareja decidió casarse en la iglesia de San Pedro. Dos años después, y con La Laboral de fondo, esta plata en kárate se celebró como asturiana.

“Llevo un par de días que no puedo dormir nada por los nervios”, confiesa Casandra, que vivió el evento rodeada de su familia y amigos. “Esta plata sabe a oro porque Damián lleva muchos años sacrificándose para esto. Con 18 años entró en el equipo nacional y lleva mucho tiempo manteniéndose en lo más alto, lo que supone un sacrifico enorme. Esto sirve para reconocer todo su esfuerzo”, comenta aún con los nervios en el cuerpo, nervios que no le permitieron ni ver las puntuaciones de la final. Ayer pudo hablar con él, antes de que empezasen las katas definitivas. “Damián se sentía súper bien y sobre el tatami ha dejado una gran exhibición. Estamos muy orgullosos de su actuación”, reconoce la gijonesa.