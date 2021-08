Saúl Craviotto ya es leyenda del deporte español. El ilerdense asentado desde hace años en Gijón, abanderado de la ceremonia de inauguración, conquistó la medalla de plata en la prueba reina del piragüismo, la K-4 500, junto a sus compañeros Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, e igualó a otro piragüista, David Cal, como el español con más medallas olímpicas: cinco. Y quiere más. A sus 36 años, Craviotto insinúa que irá a por el sexto metal en la cita de París 2024: “Necesito descansar cuerpo y mente, pero con un buen descanso sería de locos no plantearse ir a París. Está cerca y probablemente pueda luchar por ello”, comentó el palista, todavía con el sabor del éxito en los labios.

Craviotto no se quiere comparar con David Cal: “Pienso en mi día a día, en mis récords y en mis medallas. Para mí es un orgullo, más que el número de medallas, el haberme mantenido durante cuatro Juegos Olímpicos. Si me llegan a decir que iba a estar 12 o 13 años en la élite y manteniéndome ahí arriba... creo que es de lo que más orgulloso me siento”.

Y destaca el trabajo de sus compañeros. “Somos la punta del iceberg y sin el equipo que hay por debajo no habríamos llegado aquí. He tenido mucha suerte de las generaciones que me han tocado, sin ellos no hubiese conseguido esta medalla. Estoy muy feliz. Es todo muy reciente y estamos muy felices de esta plata que nos sabe a oro”, se sincera el medallista.

El potente equipo alemán, al que el K-4 español había derrotado en la Copa del Mundo de la pasada primavera, privó a los españoles de bañarse en oro. La medalla más preciada pareció cerca durante buena parte del recorrido, pero la punta de velocidad de los germanos (Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher y Max Lemke) les acabó por dar el triunfo. Eslovaquia logró el bronce.

La medalla siempre es un premio importante, y más todavía después del camino de obstáculos que ha tenido que recorrer el equipo dirigido por el luanquín Miguel García y afinado durante la concentración en Trasona. El confinamiento ha sido frustrante para todos los deportistas, pero el K-4 español sufrió adversidades de todo tipo. Primero, un vuelco en el Huerna por culpa del aire destrozó la embarcación, que tuvo que ser reemplazada a toda prisa. Más grave fue lo que sucedió después, la guerra desatada por Carlos Garrote, que lanzó acusaciones de trato de favor al verse privado del puesto en el equipo. Los cuatro elegidos se aislaron, entrenaron duro y salieron triunfantes del reto.

“Cualquier medalla compensa el esfuerzo y no todo vale, pero no quiero entrar en temas conflictivos. Lo único que pienso es en disfrutar de esta medalla, que con el sufrimiento de este ciclo olímpico tan accidentado me sabe a oro. En un primer momento, cuando vi que nos estaba sobrepasando Alemania, tuve unos segundos de bajón, pero inmediatamente la alegría sobrepasó a la decepción con creces”, subraya el entrenador, Miguel García.

El luanquín destaca la “imagen de fortaleza” que da el piragüismo, “que sigue siendo el deporte que más medallas aporta a la delegación española, como en Río”, y sueña con que el rendimiento en Tokio dé un empujón a la modalidad en Asturias: “A ver si recuperamos el volumen de deportistas que teníamos antaño”.

Por su parte, Marcus Cooper, otro de los componentes de la embarcación subcampeona olímpica, resaltó la dificultad de la empresa. “La pandemia nos ha afectado a todos, pero hemos tenido un año duro. Lo obvio sería entrenar únicamente para los Juegos, pero tuvimos procesos de selección más largos y duros de la cuenta, puede habernos perjudicado un poco”, asegura el palista.

Nervios y “subidón” familiar en Gijón