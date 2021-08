Fue una agonía. Pero el final fue dulce. La selección de balonmano pudo despedirse de Tokio con un bronce después de superar a Egipto en un durísimo encuentro, que siguió la trama de un guión con tintes dramáticos hasta los últimos segundos en los que la suerte sonrió al equipo de Jordi Ribera, el aglutinador de esta fantástica etapa (31-33).

El capitán Raúl Entrerríos, el hombre que pone fin a su carrera con 40 años, se encargó de poner la rúbrica con el último gol en el estadio Yoyogi. Su despedida se produce en la cima después de un año de ensueño, en el que levantó la Liga de Campeones y firmó un pleno de títulos con el Barcelona. Su salida deja intuir también el final para un puñado de nombres fundamentales como Sarmiento, Guardiola o Viran Morros, que integran esa generación que han liderado a los Hispanos en la última década.

Es la cuarta medalla olímpica para el balonmano español, todas de bronce (1996, 2000, 2008), y otra muesca más en el brillante legado que deja Entrerríos y esa espléndida generación para los que vienen detrás.

Superviviente de 2005. “Es difícil imaginar un final mejor. Me voy feliz porque he tenido el privilegio, a lo largo de toda mi carrera, de estar rodeado de grandes personas como las que tengo en este equipo, así que no se puede acabar de mejor manera”, admitió Entrerríos, que aguantó a duras penas la emoción tras fundirse en un abrazo con jugadores como Aguinagalde o Viran, sustituido por lesión en el torneo, con quien ha construido el increíble legado que atesoran los Hispanos.

Entrerríos es el único superviviente del primer Mundial de España en 2005, el origen de un grupo que no ha parado de crecer en el tiempo y enriquecer el palmarés con otro Mundial (en 2013), un bronce mundialista el pasado enero y dos títulos europeos consecutivos. “No sé si es el final de un ciclo. Lo que sé es que se trata de un logro extraordinario por todas las dificultades, las lesiones. Pero esto no termina aquí. Hay jugadores que van entrando y esto no se acaba. La selección seguirá siendo competitiva”, explicó.

“Ha sido una explosión de felicidad, una liberación para todos nosotros, porque veníamos aquí en busca de un éxito, nos caímos en las semifinales y ha sido complicado reponerse y volver a levantarse, pero si alguien lo podía hacer era este equipo”, afirmó Entrerríos. El capitán considera que el resultado “es algo único. Todos sabemos lo complicado que es estar en unos Juegos, porque lo hemos vivido en nuestras carnes y poner nuestros nombres entre los medallistas olímpicos es algo que no todo el mundo puede hacer. Hemos aportado nuestro grano de arena a los éxitos del país, a los éxitos del balonmano español”.

A pesar de mostrarse recuperada del golpe de quedar fuera de la final, España necesitó ofrecer su mejor imagen para tumbar a la selección de García Parrondo, que ha completado un gran torneo. No empezó bien el asalto por los errores iniciales y las pérdidas que permitieron a Egipto coger una pequeña renta. Pero la aparición poderosa de Pérez de Vargas enganchó al equipo español, que poco a poco fue adueñándose del ritmo e incluso abrió una renta esperanzadora cuando se llegó al descanso (16-13).

El premio a una generación. Tras la reanudación, Egipto consiguió reaccionar gracias a las acciones de uno contra uno frente a las que la defensa española no encontró antídoto. Eso llevó el pulso a una situación de igualdad (23-23, min. 42) que no ya no se rompió hasta el final, con constantes intercambios de golpes.

España llegó a atascarse en ataque y a tener problemas en defensa para frenar a la primera línea de los de García Parrondo. Pero en esos instantes, las apariciones llenas de garra de Antonio García y la inspiración de Dujshebaev, autor de dos tantos fundamentales en el tramo final, permitieron a la campeona de Europa tirar de oficio y agarrar un bronce que deja un gran sabor de boca en la despedida.

“Es un premio muy importante de una generación, no solo de aquellos como Raúl que lo dejan, sino de todos los que han participado en diferentes campeonatos. Es una generación que después del palo de no ir a Río ha hecho un ciclo impresionante”, se congratuló el técnico Jordi Ribera.

Huella imborrable en Asturias. El recuerdo que va a dejar en Asturias Raúl Entrerríos es imborrable. “Es un grandísimo jugador, pero lo más importante es que como persona es todavía superior”, comenta Manolo de la Cámara, presidente de la Federación Asturiana de Balonmano, que cree que “esta victoria sirve para agrandar una leyenda que es casi imposible de alcanzar, Raúl es un jugador único”. Cristina Cabeza, entrenadora del Liberbank Gijón, cree que “esta medalla sabe a oro” y que la despedida no pudo ser mejor: “que en su último partido pudiese meter el último gol debe de ser la sensación más parecida a la gloria”. “Es todo un orgullo ver a un asturiano capitaneando a la selección española, y triunfos como este sirve para que se nos mire con otros ojos, no como un deporte minoritario”, afirma la preparadora.

“Se merece hacer el saque de honor en un partido grande del Sporting”, confiesa Ángel Gulín, entrenador del Finetwork Gijón, que cree que es algo muy representativo de la ciudad que le va a permitir el calor de la afición gijonesa. “Hemos perdido a uno de los mejores jugadores de la historia de España, el mejor capitán posible para la selección, además de ser un hombre honesto, con los pies en el suelo y que sirve de referencia para todos los asturianos”, expresa el técnico del conjunto gijonés.

“Sufrí mucho con el partido, como todos, pero Raúl hizo un partido increíble”, explica Juan Muñiz, entrenador de la Atlética Avilesina, que destaca del central asturiano su capacidad de liderazgo, “algo que se nota cuando habla y en las miradas de sus compañeros”. “Raúl es un jugador excepcional y una bellísima persona, capaz de liderar a un grupo como este, y como asturiano me alegro muchísimo por este bronce”, comenta.

Desde Oviedo también se rinden a la figura del jugador internacional. Pepe Rionda, presidente del Unión Financiera Balonmano Base, lo tiene claro: “Raúl es un maestro. Cerrar la carrera con una medalla es un éxito tremendo, es un broche de oro para su palmarés”, exclama el dirigente, que reconoce que su salida “deja huérfanos al mundo del balonmano español”.

“Tiene mucho mérito retirarse como lo ha hecho él. A sus 40 años ha aportado muchísimo, era la primera espada del equipo”, explica Eduardo Valdés, presidente del Balonmano Vetusta. “Raúl encabezó un grupo de deportistas muy top, que siempre estaban arriba, y ahora nos va a tocar paciencia porque sus gestas son muy complicadas de igualar”, comenta el dirigente de la entidad ovetense.

Planean un partido homenaje en Gijón